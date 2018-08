Presente complejo, la determinación intacta

Entre el 1 y el 13 de julio se completó la edición número 18 de la encuesta SEA que el Movimiento CREA realiza en forma cuatrimestral entre sus miembros y asesores y que refleja la situación actual y perspectivas productivas, económicas y financieras de las empresas. En esta oportunidad, se obtuvo un total de 1541 respuestas (1354 miembros y 206 asesores).

Los resultados de esta encuesta señalaron que las expectativas y actividad de los empresarios agropecuarios se mantienen elevadas para el próximo ciclo, a pesar de estar atravesando una situación actual compleja. El 53% de los encuestados consideró que la situación económica y financiera de su empresa será mejor el próximo año, y sólo un 12% estimó que será peor. Cabe destacar que esta apreciación también se observó en el relevamiento mensual que se realiza sobre grupos CREA (complementario a la encuesta SEA) y que mostró que el 82% y 70% de los grupos proyecta resultados productivos y económicos favorables para el próximo ciclo, respectivamente. Sin embargo, el 66% de los empresarios percibió que la situación de su empresa es peor que hace un año atrás, y sólo 10% expresó que mejoró.

Las condiciones climáticas de los últimos meses y la evolución del contexto macroeconómico fueron determinantes en la situación actual de las empresas por sus impactos negativos en los resultados productivos y económicos. Según los resultados de la encuesta, no se pudo cosechar el 5,9% del área de soja de primera, el 10,2% de la de segunda, el 3,6% de maíz temprano y el 8,6% del maíz tardío. Asimismo, se registraron caídas de rendimiento promedio de 16,9% en soja de primera, 28,5% en soja de segunda y 21,1% en maíz tardío, sin grandes cambios en el maíz temprano.

Por su parte, los productores CREA tamberos obtuvieron producciones 19% menores a las esperadas en silo, y 10% menores en pasturas. Sumado al efecto del clima, en el caso de la lechería y algunos sistemas ganaderos, la depreciación del peso implicó aumentos significativos de costos (dada una alta proporción de ellos son en dólares) que generaron resultados económicos negativos. A modo de ejemplo, la herramienta Radar Lechero mostró precios actuales entre $1 y $2 por litro menores a los precios de indiferencia.



MAYOR PRODUCCIÓN

Pese a las adversidades, los empresarios CREA planean mantener e incluso aumentar el nivel de producción. En este sentido, ninguna de las actividades proyecta reducir el nivel de empleo en relación al ciclo anterior y el 6% de empresas ganaderas, incluso, programa mayores contrataciones.

En relación a la agricultura, se estima un aumento de 6,9% en el área arrendada con costos de arrendamientos en promedio 2,2% superiores a la campaña pasada. A su vez, el área ya sembrada con cultivos de invierno alcanzó el 19,2% del total del área; 1,2 puntos porcentuales más que en el ciclo anterior. Por su parte, el 52% de las empresas ganaderas proyecta aumentar la retención en sistemas de cría, mientras que sólo 12% planea reducirlo, continuando con la tendencia observada desde 2016. Finalmente, el 60% de las empresas tamberas considera aumentos de producción en los próximos 12 meses y 24% planea mantener los niveles de actividad, situación que generaría un aumento esperado de producción del 3,9%.



FINANCIAMIENTO

La situación actual de las empresas CREA condiciona los planes de inversión en bienes de capital para mejorar la producción. En esta edición, un 35% más de miembros consideró que éste no es buen momento de realizar inversiones respecto de quienes piensan que es buen momento. Sin embargo, los planes de mantener el nivel de actividad implican el compromiso y riesgo de inmovilizar sumas significativas de dinero. Para el caso de la agricultura, las estimaciones del Radar Agrícola de CREA indicaron un total de 7.310 millones de dólares para poner en marcha la producción de la nueva campaña (labores, insumos, etc.).

Luego de una campaña signada por las variables climáticas y de volatilidad económica, mantener el nivel de actividad supone desafíos y riesgos importantes para los empresarios. En este sentido, la encuesta marcó un crecimiento considerable de la necesidad de financiamiento. En agricultura, un 31% de los empresarios manifestó necesidad de refinanciar algo de deuda de la campaña pasada (en 2 de cada 5, más del 25% de la deuda). A su vez, 92% de los empresarios planea financiar capital operativo, necesitando en promedio 43% del total requerido para la implantación (5 puntos porcentuales más que en 2017). Por su parte, la deuda actual de los productores tamberos es 43% superior a lo normal: en promedio en los últimos 2 años la deuda fue equivalente a 37 días de facturación mientras que actualmente equivale a 53. La disponibilidad de líneas de financiamiento accesibles será importante para la normal ejecución de los planes de producción.

En resumen: si bien la situación actual de las empresas CREA es compleja debido al fuerte impacto del clima y a los vaivenes económicos de esta última campaña, se mantiene intacta la determinación de seguir apostando a la producción.