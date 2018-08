FESTRAM reclama que los municipios en mora paguen

Los integrantes del Consejo Directivo, reunidos en el día de la fecha resolvieron acatar la Conciliación Obligatoria en todos sus términos, comunicando a sus Sindicatos adheridos que se abstengan de realizar medidas de fuerza en reclamo de las deudas salariales producidas por incumplimiento de la cláusula gatillo.

Asimismo, solicitaron al Ministerio de Trabajo a que intime a las Municipalidades y Comunas que no abonaron las diferencias salariales producidas por el incumplimiento del Acuerdo Paritario, a que antes de la audiencia convocada por la cartera laboral, procedan a efectivizarlas, cumplimentando con lo que estipula la medida, cual es el de retrotraer el objeto origen del conflicto.

La decisión adoptada por FESTRAM obedece a que el Ministerio de Trabajo, además de intimar a la reincorporación de los trabajadores despedidos en la Municipalidad de Fray Luis Beltrán -lo que dio lugar al levantamiento del paro provincial previsto para el día 8 de Agosto- incluyó los conflictos existentes en distintas administraciones comunales que no dieron cumplimiento al acuerdo paritario.

Esta situación, que se produce en algunos Municipios y Comunas, se genera por incorrecta interpretación de las autoridades locales al acuerdo salarial celebrado en fecha 3 de abril de 2018, ignorando el principio constitucional de in dubio pro operandi y aduciendo un dictamen ajeno al ámbito paritario.

El martes 14 de Agosto, se realizará la primera audiencia de Conciliación con el Intendente de Fray Luis Beltrán, por el despido de trabajadores y trabajadoras de esa localidad, como también con los representantes paritarios de Municipios y Comunas para resolver el pago de las deudas salariales producidas por diferencias interpretativas de los Acuerdos Paritarios