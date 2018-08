Del Potro se bajó del torneo de Toronto

TORONTO, 9 (AFP-NA) - El tenista argentino Juan Martín del Potro, que la pasada semana llegó a la final del Abierto de Los Cabos (noroeste de México), no disputará el Masters 1000 de Toronto por molestias en su muñeca izquierda, anunció el jugador este miércoles en sus redes sociales. "Lamentablemente no voy a poder participar en Toronto porque mi muñeca izquierda debe descansar unos días", explicó a través de Twitter. "Gracias por el apoyo y nos vemos en (el Masters 1000 de) Cincinnati", añadió el argentino.

La carrera de Del Potro ha estado marcada por sus lesiones en las muñecas, sobre todo en la izquierda, de la que ha sido operado hasta en tres ocasiones y que hizo que incluso se planteara la retirada hace unos años. "Dios sabe por qué razón no llegué a abandonar. Lo intenté y lo intenté, día tras día, encontrar una solución a mis problemas de muñeca. Y acabé lográndolo", confesó en junio en Roland Garros. Ahora, como cuarta raqueta del mundo, aspiraba a entrar en el podio del ranking de la ATP por primera vez en su carrera luego de caer en la noche del sábado ante el italiano Fabio Fognini en dos sets de 6-4, 6-2 en la final de Los Cabos.

El albiceleste iba a medirse en la segunda ronda de Toronto al holandés Robin Haase (39), que había vencido en la víspera al japonés Kei Nishikori con parciales de 7-5 y 6-1. En su duelo particular, Del Potro superaba al europeo por un contundente 5-0 pero ahora deberá esperar a que el alemán Alexander Zverev (3), vigente campeón del torneo, no revalide su título ni el búlgaro Grigor Dimitrov (5) levante la copa para auparse al tercer puesto del ranking de la ATP.

La "Torre de Tandil", a sus 29 años, centrará ahora sus esfuerzos en Cincinnati, a partir del 13 de agosto, luego de unirse a una lista de ausencias en Toronto que encabezan el suizo Roger Federer y el británico Andy Murray.

Federer, segundo de la ATP por detrás del español Rafael Nadal, cumplió 37 años este miércoles y desde hace tiempo gestiona su calendario con vistas a alargar su carrera. Mientras, el escocés Murray tuvo que retirarse por agotamiento del torneo de Washington tras culminar en la madrugada del viernes su tercera victoria en cuatro días, rompiendo a llorar después del partido.

Murray, ex número uno del mundo, clasifica actualmente en el puesto 832 luego de someterse a sus 31 años a una operación de cadera el pasado enero.