Quesada es el nuevo entrenador de Jaguares

BUENOS AIRES, 9 (NA) - Jaguares, la franquicia argentina del Super Rugby, anunció ayer a Gonzalo Quesada como su nuevo entrenador en reemplazo de Mario Ledesma, quien se marchó a dirigir a Los Pumas. Al ser presentado en conferencia de prensa en la sede de la UAR en Martínez, el exapertura del conjunto argentino de rugby reconoció que "era momento de regresar al país para aportar mi experiencia".

Luego de una brillante carrera en el exterior, Quesada fue asistente en en el seleccionado de Francia y llega con la experiencia de haber estado como head coach en Racing 92, Stade Francais y como manager en el Biarritz. "Hay que trabajar para seguir creciendo", afirmó quien intentará al menos repetir el objetivo de ingresar a los playoffs, tal como ocurriera esta temporada, la tercera de los Jaguares en el Super Rugby.

El calendario de la franquicia argentina para 2019 ya está confirmado y tendrá la particularidad de tener el debut como local en Vélez recibiendo a Lions el 16 de febrero próximo. Quesada, de 44 años, firmó un contrato hasta 2021 y existe la posibilidad que ayude también a Los Pumas. "Esa opción es real, es un proyecto paralelo. Mario y la UAR me lo propusieron para cuando no esté con Jaguares. El rol exacto lo estamos definiendo. Esa idea también me motiva", indicó.

"El gran desafío es tratar de seguir creciendo. Ojalá haya expectativas, pero ustedes conocen las dificultades en cantidad limitada de jugadores. Si pensamos solo en resultados nos vamos a equivocar", afirmó el flamante entrenador. Surgido en Hindú, fue cauto a la hora de trazar los objetivos: "Si yo viniera y dijera que el año que viene voy a jugar las semifinales sería un kamikaze. Lo que me motiva es involucrarme emocionalmente en una fuerte aventura humana y quiero vivirla a fondo".