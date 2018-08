¿Se paralizan las obras del Vila-Cululú?

Desde hace semanas comenzó a crecer la inquietud entre los vecinos, productores afectados y residentes en la Cuenca del Vila - Cululú sobre la posible paralización de obras en curso en el marco de la emergencia hídrica y un eventual retraso en el comienzo del proyecto de reacondicionamiento integral que se ha licitado a nivel nacional.

En un comunicado, la Comisión de Seguimiento de Autoconvocados Cuenca Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas manifestó que pese a haber realizado "contactos con distintos funcionarios de ministerios de Obras Públicas y autoridades de los Comité de Cuenca" no hay certezas.

En primer término, y lo que no pudo ser clarificado o descartado pese a los contactos con fuentes oficiales, preocupan las versiones sobre paralización de algunos trabajos y obras comprometidos “en la emergencia” y que están en curso de realización, con la excusa o motivo que pronto se ejecutará la obra de reacondicionamiento integral que se ha licitado. "Por el momento son trascendidos, pero han llegado a los productores y a los Comité de Cuenca", consignaron. "Pero además y principalmente, causa gran preocupación la demora en la adjudicación de la obra de “Reacondicionamiento Integral del Canal Vila-Cululú y Cañada Sunchales”, obra cuya apertura de sobres de los oferentes a esa licitación fuera efectuada en la ciudad de Sunchales el día 18 de mayo pasado, de lo que ha transcurrido tres meses" advirtió.

"Si bien trascendió que el proceso se encuentra en ejecución y avanza luego de consultas con autoridades del organismo que financia la obra (Comité o Fondo Hídrico) no nos consta y los siempre latentes intereses y cuestiones burocráticas ponen dudas sobre la prosecución y ejecución", indicaron desde la Comisión de Seguimiento.

Este espacio consideró que "administrativamente los plazos se encuentran cumplidos y es preciso conocer concretamente en qué estado se encuentra el trámite". En este marco, buscará mantener reuniones con el ministro de Infraestructura de la Provincia, José Garibay o el propio gobernador, Miguel Lifschitz "para despejar dudas y recabar información oficial".