Llega el segundo encuentro de “Tecnologías para la Inclusión”

El Segundo Encuentro de “Tecnologías para la Inclusión”, que se realizará el 14 y 15 de agosto en el Centro Cultural de la Ciencia (Godoy Cruz 2270, Ciudad de Buenos Aires), estará dedicado a la investigación para la inclusión con la participación de referentes en el tema, y una exhibición de productos y tecnologías asistivas desarrolladas en el país. Para participar del encuentro inscribirse en www.tecnologiasinclusivas.mincyt.gob.ar/inscripcion/inscripcion.php



Especialistas

Serán dos días donde especialistas, tales como la Dra. en Derecho, Agustina Palacios; el director de Tecnologías para la Salud y la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Ing. Rafael Kohanoff; la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA), Dra. Liliana Pantano; el doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca, Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega; la directora de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Prosecretaría de DDHH de la Universidad Nacional de La Plata, Sandra Katz, entre otros más, disertarán sobre la discapacidad en la educación superior; la perspectiva Latinoamericana; la construcción nacional de la Política Pública Universitaria en discapacidad; el desarrollo, implementación y capacitación de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de matemática para estudiantes ciegos de nivel universitario; y más. La apertura contará con la presentación del secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ing. Jorge Aguado.





Exhibición

Paralelamente se realizará una exhibición de las tecnologías asistivas desarrolladas en el país, financiadas por las convocatorias del Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales – PROCODAS y presentadas en el Concurso Nacional de Innovaciones – INNOVAR como así también la participación de empresas convocadas por el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CIAPAT). Además, habrá exhibidas obras de artistas con discapacidad del Espacio ArtePar como Eliana Grumberg, Nora Lorda, Guillermo Ortiz, José Quargnolo, Valeria Real, Jazmin Dubourg y Daniel Trentini.



Lengua de Señas



El encuentro contará con intérprete en Lengua de Señas; acompañantes para ciegos y accesibilidad para personas en sillas de ruedas o movilidad reducida.



Para conocer más visitar www.argentina.gob.ar/ciencia/tecnologias-inclusivas







Los disertantes



Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega: Es doctor en Psicología por la Universidad de Salamanca (Programa de doctorado sobre investigación en discapacidad). Actualmente es Profesor Asociado de la Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. Miembro del Grupo de Investigación “Investigación sobre discapacidad” de la Universidad de Salamanca desde 2005; y de la Comisión Técnica del Servicio de Información sobre Discapacidad (SID) de la Universidad de Salamanca. Coordina la Secretaría Permanente de las Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad. Desde 2004 es Miembro del Board of Directors de la GLADNET Global Applied Disability Research and Information Network on Employment and Training.







Sandra Katz: Es profesora de Educación Física y Licenciada en Psicología (UNLP). Docente adjunta de la materia “Didáctica para la integración en Educación Física” y “Discapacidad: un enfoque interdisciplinario”, de la Universidad Nacional de La Plata. Además es Responsable de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y DDHH de la misma casa de estudios. Realizó la Diplomatura en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad (OEA - Flacso). Es actualmente Responsable de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y DDHH de la UNLP; integrante del Comité Técnico de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y Derechos Humanos. Desde el 2009 coordina la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos.







Rafael Kohanoff: Es ingeniero Químico, director del Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), director titular del Polo Tecnológico Miguelete, y Presidente del Comité Ejecutivo del Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo del INTI. Es miembro del Consejo Directivo de la Red Acet- Red Argentina de Cooperación para la Educación Tecnológica y la Formación Profesional. Presidente Honorario de la AOTS (Assosiation Oversea Technical Scholarship). Presidente de la Fundación por la Calidad y la Participación y fundador del Centro Integrador de Políticas de Estado (C.I.P.E); de la Asociación de Empresarios para la Responsabilidad Social; de la Academia Mundial de Empresas (World Business Academy, EE.UU); y de la Fundación Crecer con Equidad.







Eric Laciar Leber: Es doctor en Ingeniería Biomédica (Universidad Politécnica de Cataluña, España), ingeniero electrónico (Universidad Nacional de San Juan), e investigador Independiente del CONICET. Investiga sobre las técnicas de procesado de señal para la obtención de información clínica oculta en señales biomédicas de origen cardíaco, respiratorio y neurológico. Fue presidente del Comité de Bioingeniería de la Federación de Cardiología Argentina. Preside y es miembro del Consejo Regional Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CORAL).







Agustina Palacios: Es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, e investigadora Adjunta del CONICET. Además es relatora Argentina de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; coordinadora del Área Discapacidad y Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. Dirige el Grupo de Investigación interdisciplinario sobre “Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos”, en la misma Facultad. Y es profesora Adjunta de Derechos Humanos. También dicta cursos de postgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad del Externado (Colombia), Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otras.







Liliana Pantano: Es licenciada y doctora en Sociología (UCA), con especializaciones en Investigación (ISDIBER/ España) y Política Social (ILPES/CEPAL/Chile) e Investigadora del CONICET. Además es docente de la UCA y formó parte del Grupo Iberoamericano de Expertos en Discapacidad y del Seminario Permanente de Comunicación Social y Discapacidad, del Real Patronato sobre Discapacidad (España). Fue directora Nacional del Área Comunicaciones, de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, Jefatura de Gabinete de Ministros. Actualmente es asesora y consultora sobre aspectos sociales de Discapacidad, para la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).







Luciano Viale: Es médico especialista en Neurología, Fisiatría y Rehabilitación Neurológica; licenciado en Kinesiología y docente universitario. Es director del Centro Asistencial Universitario-Instituto de Ciencias de la Rehabilitación (CAU-ICR) de la UNSAM y es secretario de investigación del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento (ICRyM). Dirige un grupo de investigadores que estudia la biomecánica de los pacientes con enfermedades neurológicas y ortopédicas, así como el desarrollo de tecnología y adaptaciones en el área de discapacidad.