Farmacéuticos vuelven a pedir cordones amarillos

Lisandro Mársico, concejal (PDP - FPCyS), mantuvo una reunión con el Círculo de Farmacéuticos de Rafaela y la Región, siendo el motivo de la misma, la solicitud por parte de los farmacéuticos de la reserva y prohibición de libre estacionamiento frente a las Farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

A raíz, del reclamo el edil demoprogresista ingresó un proyecto de Ordenanza que contempla la restricción del estacionamiento frente a los establecimientos farmacéuticos, que regirá desde su apertura hasta el cierre, extendiéndose durante el despacho nocturno y diurno de medicamentos en cumplimiento de turnos obligatorios.

“Dicho espacio, será utilizado exclusivamente para el ascenso y descenso de los usuarios que concurren a las farmacias, en la actualidad, el crecimiento del parque automotor hace dificultosa la tarea de poder estacionar. Los adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con discapacidad o con dolencias que les impiden caminar una o dos cuadras para acceder a una Farmacia necesitan la implementación de espacios exclusivos de estacionamiento. Estos espacios de detención serían de carácter momentáneo y rotativo, delimitados e identificados en horarios de atención al público y/o en las farmacias que presten guardias” expresó el concejal pedepista.

“La idea de generar un espacio exclusivo de estacionamiento se relaciona con diferenciar el resto de los negocios donde se da un intercambio comercial, con 'La Farmacia', donde se obtiene un “bien social”, sostuvo Mársico.

“Además las Farmacias de Rafaela diariamente reciben 8 servicios de droguerías entre las locales y las ubicadas en otros puntos de la Provincia, cada proveedor ingresa a los locales con 1 a 5 cubetas, cargadas de preparados, por lo que, en el supuesto de no encontrar lugar para estacionar su rodado, lo dejan depositado, en muchas oportunidades, en doble fila, generando inconvenientes en el tráfico vehicular. La alta dinámica de reposición que tienen los medicamentos, genera un continuo movimiento de distribuidores, lo que torna necesario contar con un espacio para estacionar”, puntualizó Mársico.



OTRA VEZ

No es la primera vez que este tema llega al sexto piso del Palacio Municipal. Hace algunos años, ya habían presentado este tema, a través de una nota dirigida al Concejo Municipal. Los motivos brindados en aquel momento, fueron los mismos que en la actualidad. Sin embargo, en aquella oportunidad, luego de un encuentro con los ediles, desde el oficialismo (que en aquel momento tenía 4 sobre 9 concejales) decidió no dar a lugar al pedido, dado que entendía que si abría esa puerta, otros sectores (jardines de infantes, por ejemplo) podrían solicitar lo mismo, lo que llevaría a que casi no quedarían lugares habilitados para estacionar: solo quedarían cordones amarillos. ¿Será diferente esta vez?