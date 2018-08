En reciente parte de prensa se hizo saber que bajo el lema " Sumemos juntos a la mesa de todos" el próximo domingo 9 de septiembre se llevará a cabo la Colecta Nacional "Más por Menos".

La colecta, impulsada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, cumplirá este año la cuadragésima novena edición.

Los organizadores, en sus fundamentaciones resaltaron que " diariamente comprobamos con dolor que las variadas situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión en la que viven muchos de nuestros hermanos en la Argentina, especialmente en las regiones más necesitadas, atentan contra la dignidad inherente a la persona humana".

La colaboración puede entregarse en parroquias, capillas y colegios católicos de todo el país, también en cualquier terminal de Pago Fácil.

Las consultas sobre otras formas de aportar pueden efectuarse al teléfono 011 4394-2065 o a [email protected]



DESTINO DE LOS FONDOS



Pastoral



Formación y ayuda de agentes de Evangelización: para el accionar evangelizador y sus agentes ( clero, religiosas/os, seminaristas, laicos, etc). Incluye el pago de pasajes de sacerdotes, religiosos o laicos comprometidos a misionar y/o evangelizar en la Diócesis o fuera de la misma. también lo relativo a cursos, congresos, retiros, jornadas , asambleas, misiones, catequesis, etc.

Sostenimiento de comunidades religiosas que atienden centros pastorales.

Construcciones y remodelaciones : ayudad para cualquier centro de culto público o de formación. Incluye casas parroquiales y equipamientos de estos centros, como así la construcción de monasterios, abadías, seminarios, conventos, casas de formación, incluye compra y escritura de las propiedades.

Funcionamiento estructura diocesana: fondos para el sostenimiento de la Diócesis, Curia y Anexos.

Movilidad ( uso pastoral): Ayuda para la compra o reparación de vehículos de las Diócesis, parroquias, comunidades religiosas, etc.



SOCIAL



Aborígenes: Fondos para la promoción humana y social de las comunidades aborígenes.

Asistencia y promoción: aportes para la asistencia puntual de los hermanos excluidos.Apoyo para infraestructura, equipamiento y sostenimiento de algunas obras de promoción humana y social - comedores, asilos, hogares, internados,albergues-.

Educación y Formación: para comprar terrenos y su escrituración,. construcción, remodelación, equipamiento de Centros Educativos con pocas posibilidades de recursos propios. Apoyo a la formación y capacitación. Incluye becas para estudiantes, ampliaciones parciales de aulas, baños, comedores escolares, pertenecientes a establecimientos de enseñanzas necesitados.

Microemprendimientos laborales: para la creación de fuentes de trabajo- talleres, huertas, cooperativas, criaderos, etc- destinadas a familias pobres y humildes o pequeñas comunidades.

Salud: para la construcción de salas de primeros auxilios y enfermerías preferentemente en zonas rurales o marginales de centros urbanos. Provisión de medicamentos. Construcción y sostenimientos de Centros contra la droga, el sida y el alcoholismo.

Vivienda: ayuda destinada a la compra de terrenos y a la construcción de viviendas para comunidades y personas indigentes. Incluye el sistema de construcción por ayuda mutua.