Se viene el frío

Según se pronostica para la jornada de hoy y la de mañana, reaparecerá el frío. El viento va a calmar (se anuncian ráfagas que podrían llegar a los 33 Km/h) y ya no sería el de ayer.

Si tendremos una mínima de 2º a 3º según establecieron desde el Aeródromo local. Además, pese al "tornillo", habrá mucho sol por la tarde que acompañará la gélida jornada.



EL DRAMA DE LA RURAL

Ese sol que esperamos en la tarde de hoy es una buena señal para los expositores y para los organizadores de la 111 Expo Rural de nuestra ciudad.

Vale mencionar que ayer no la pasaron del todo bien. Las carpas sufrieron las fuertes ráfagas y hubo que reforzar las sogas para que las mismas no se vuelen. Banderitas y algunas otras cosas de liviano pesaje se lucieron en el aire, haciendo irascible la jornada. Esperemos y roguemos que hoy todo eso mejore.