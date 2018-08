¿Revancha entre Maravilla y Chávez?

A nivel moderno y por medio de las redes sociales, el boxeador Sergio "Maravilla" Martínez le puso fecha a su retorno al ring, que sería en noviembre próximo con la revancha frente al mexicano Julio César Chávez Jr, ante quien justamente batalló en una de sus últimas peleas. Todo nació en las últimas horas a raíz de un cruce en la red social Twitter entre ambos protagonistas, que en la noche del 15 de septiembre del 2012 se enfrentaron con victoria del argentino en fallo unánime, cuando el mexicano venía abajo en las boletas y en los tres últimos rounds fue superior. "Peleo vs. Sergio Mora el 7 de septiembre. De salir victorioso, me gustaría que Sergio "Maravilla" Martínez me diera la revancha que nunca tuvimos. ¡Nunca es tarde!", escribió el mexicano de 32 años.

Lejos de amilanarse, el nacido en Avellaneda, pero criado gran parte de su vida en Quilmes redobló la apuesta: "Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear solo por esa revancha. ¿Aceptás? ¿Estás seguro? Te propongo noviembre". Chávez Jr. retuiteó la respuesta de "Maravilla" y le contestó a un seguidor que le advirtió que el argentino estaba retirado: "Sí, lo que sucede es que renovó su licencia. Sólo que si vuelve de verdad, pues que me avise".

"Maravilla" subió por última vez a un cuadrilátero en junio del 2014, cuando fue ampliamente superado por el nacido en Estados Unidos, pero criado en Puerto Rico, Miguel Cotto. Aquella fue la última de sus 56 peleas oficiales: 51 victorias -28 KO-, 3 derrotas y 2 empates. El excampeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez superó la semana pasada los exámenes médicos y la Federación Argentina de Boxeo (FAB) rehabilitó su licencia como boxeador, en un paso más dentro de las especulaciones sobre su regreso a la actividad profesional. De esta forma, a los 43 años y según la FAB, está apto para volver a boxear, pese a que su agente Sampson Lewkowicz había desmentido la información de su regreso, la cual, unos días después, cambió por un impasse de espera para su decisión. "Sergio pidió la licencia porque va a hacer una película. Y cómo va a combatir sin cabezal, está entrenando cada vez más fuerte. Mentalmente y de la rodilla está perfecto. El fin de esta historia es que saca la licencia y luego va a tomar una decisión", indicó el uruguayo en declaraciones formuladas al programa "Ring Side en el aire", que se emite por Radio La Red.