Curso de CAME

El 14 y 15 de agosto se desarrollará el seminario CAME presencial sobre Calidad en el Servicio y Atención al Cliente organizado por la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El mismo tendrá lugar en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región de 12:30 a 16:30 hs. durante cada uno de los dos días que durará la actividad, contemplando 8 horas de duración total.

El seminario estará a cargo del Lic. Daniel Carballo, quien en esta oportunidad brindará herramientas para aplicar en un negocio particular, comprendiendo la importancia de mejorar y cualificar la calidad de la atención de los clientes.