El profesor Peters y el alumno Mahatma Gandhi

Un día el profesor Peters, estaba almorzando en el comedor de la Universidad de Londres, cuando con su bandeja se sienta a su lado el alumno Gandhi, a quien increpa el profesor: "Señor Gandhi no entiende Ud. que un puerto y un pájaro no pueden sentarse a almorzar juntos"; a lo que Gandhi contestó: quédese profesor, ya me voy volando, con lo cual le estaba diciendo que él era el pájaro, y el puerco " el profesor".

Desea vengarse el profesor y en el próximo encuentro le increpa "Señor Gandhi, va Ud. por la calle y se encuentra con dos bolsos, en uno está escrito "sabiduría" y en otro "dinero". Ud., ¿cuál de los dos bolsos toma?

Pensó un rato Gandhi y le contesta que el bolso que dice "dinero", a lo que el profesor le incrimina, por qué no el de " sabiduría", porque cada uno, debe elegir, lo que más le hace "falta", según Gandhi.

En el siguiente examen, el profesor toma la hoja en la que estaba escribiendo Gandhi, y al final le escribe " idiota", a lo que Gandhi le dice al profesor, "Ud. me ha firmado la hoja" pero no me puso la nota.