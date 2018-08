Racing y River en cruce vibrante

Racing recibirá hoy a River en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en un cruce vibrante entre dos de los equipos argentinos que mejor se reforzaron para el segundo semestre, con el objetivo de seguir cada uno en el certamen continental. El encuentro se jugará a partir de las 19.30 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro brasileño Anderson Daronco e irá televisado en directo por Fox Sports. Racing y River se enfrentaron seis veces por Copa Libertadores, dos de los partidos los ganó el elenco de Avellaneda mientras que los otros cuatro terminaron en empate, pero con final feliz para la "Academia".

Para el duelo de hoy, el entrenador Eduardo Coudet aún no dio a conocer el equipo que pondrá ante River, pero no podrá contar con el defensor rafaelino Alejandro Donatti, quien sufrió una distensión en el psoas izquierdo. El futbolista ya comenzó los trabajos de kinesiología con el objetivo estar presente en el partido de vuelta, que será el miércoles 29 de agosto en el estadio Monumental. Ante la ausencia de Donatti, Coudet apostaría por el ex River Lucas Orban, quien estuvo gran parte del campeonato pasado sin poder jugar debido a una pubalgia, pero que tendría la chance de regresar al once titular en el que sería el único cambio que haría el técnico. En tanto, el entrenador Marcelo Gallardo confirmó el elenco que jugará frente a Racing y no hubo sorpresas ya que dispuso que sean los mismos once que comenzaron jugando frente a Central Norte y a Villa Dálmine por la Copa Argentina. Estas son las probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Alexis Soto; Nery Domínguez; Matías Zaracho, Neri Cardozo y Ricardo Centurión; Lisandro López y Gustavo Bou. DT: Eduardo Coudet.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.



EN TUCUMAN

En tanto, Atlético Tucumán se enfrentará esta noche como local ante Atlético Nacional de Medellín que dirige el argentino Jorge Almirón en otro de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores donde buscará un triunfo que le permita llegar bien a la revancha. El encuentro disputará a las 21.45 en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán, contará con el arbitraje de Eber Aquino de Paraguay y será televisado por Fox Sports. Atlético Tucumán arrancó oficialmente la temporada con dos triunfos por Copa Argentina, ante Tristán Suárez y Huracán y el entrenador Ricardo Zielinski aún no confirmó el equipo, pero podría colocar a los mismos once que empezaron disputando el partido ante el elenco de Parque de los Patricios.