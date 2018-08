Denuncian presunto espionaje a Cristina

BUENOS AIRES, 9 (NA).- Abogados del Instituto Patria denunciaron ayer tareas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las inmediaciones de la sede de la entidad y dirigidas a la senadora Cristina Kirchner. Allegados al titular del organismo estatal, Gustavo Arribas, subrayaron ante NA que no hay "ningún tipo" de operativo de inteligencia sobre la ex mandataria.

La organización liderada por la líder de Unidad Ciudadana aseguró que el pasado martes "se pudo corroborar cómo tres agentes de inteligencia de la AFI realizaban una guardia a metros" de la sede ubicada en el barrio porteño de San Nicolás.

A través de su cuenta de Facebook, el Instituto Patria señaló que "dicha tarea de inteligencia a la ex presidenta se estaría ejecutando desde el viernes 3 de agosto".

"Los tres agentes masculinos fueron reconocidos en una actitud sospechosa dentro de un automóvil marca Volkswagen Voyage de patente NNV 682, desde donde observaban el ingreso y la salida de personas al edificio. Ante el temor de que sean ladrones, se llamó al agente de policía de calle, quien a su vez contactó a otro efectivo de civil. Ambos se acercaron al automóvil y requirieron la identificación del vehículo. Se nos informó que los integrantes del automóvil pertenecían a la AFI y rápidamente se retiraron del lugar", detalló la entidad.

El auto Volkswagen Voyage gris patente NNV 682 cuenta con un historial de multas impagas ante la a Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: el monto adeudado asciende a 4.550 pesos.