Exjuez Oyarbide confirmó aprietes del kirchnerismo

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ex juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer en la causa por los cuadernos y afirmó que "jamás" recibió dinero de parte de ningún funcionario, aunque aseguró que brindó detalles sobre las personas que le "apretaban el cogote para que sacara las causas" por presunto enriquecimiento ilícito de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

"Expliqué con todo cuidado el tema del sobreseimiento dictado a los Kirchner y todo el rumor social que ahí nació. Expliqué (sobre) las personas que me apretaban el cogote para que sacara las causas de los Kirchner. No puedo decir nada porque está el secreto de sumario. Se van a enterar", sostuvo Oyarbide ante la prensa.

Luego de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio en los Tribunales de Comodoro Py, Oyarbide señaló que relató allí la cantidad de veces y en cuántas circunstancias mantuvo encuentros con el ex secretario de Coordinación Roberto Baratta y su ex secretario privado Nelson Lazarte.

"Expliqué a quiénes conocía y a quiénes no conocía de ninguna manera. Dije en qué circunstancias, en qué momentos y en qué cantidad de veces los vi a Baratta y a Lazarte. A (el ex ministro de Planificación Federal Julio) De Vido lo conozco por televisión", afirmó.

Consultado sobre si había recibido algún tipo de dinero de parte de funcionarios nacionales del Gobierno anterior, el ex juez subrayó: "Jamás he recibido absolutamente nada".

"Voy a ir acercando pruebas para que tome fundamento mi palabra", anticipó el ex juez, quien se quejó además de que "están dando fechas equivocadas" de distintos hechos bajo investigación en esta causa.

El ex juez federal es mencionado en los cuadernos del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, recibiendo bolsos con dinero de parte del secretario del ex funcionario, Nélson Lazarte, presuntamente a cambio de dictar resoluciones favorables en las causas de corrupción en las que estaban involucrados Néstor y Cristina Kirchner.

De acuerdo con los escritos de Centeno, Oyarbide recibió a Baratta en su domicilio particular, en los tribunales federales de Comodoro Py y en distintos restaurantes: según los cuadernos, en uno de esos encuentros, ocurrido en septiembre del 2013, estuvo presente el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Ese mismo año, el magistrado se reunió con Lazarte, secretario privado de Baratta, y le entregó una resolución judicial, algo que se habría repetido en el 2015, cuenta Centeno en sus textos.

El 22 de junio de 2015, Centeno hizo la primera mención de una entrega de bolsos con dinero entre Oyarbide y Lazarte, aunque no fue la única vez: "A las 17:50 lo llevé a Nelson al Dr que fuimos varias veces que no están asentadas a retirar y también entregar dinero, esta vez fue a retirar papeles, la dirección es Rodríguez Peña 1978 Dr Norberto [sic]".

Oyarbide terminó renunciando a su cargo en abril de 2016 luego de quedar acorralado en varias causas por mal desempeño en su cargo en el Consejo de la Magistratura: su salida fue aceptada por el presidente Mauricio Macri, por lo que se retiró con una jubilación de juez federal.

El ex magistrado tiene todavía algunas causas penales en su contra: en las próximas semanas deberá declarar en el marco de un expediente en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Años atrás, se había mostrado con un anillo de brillantes cotizado en unos 250 mil dólares, que luego dijo haberlo alquilado en una joyería por un valor mucho menor.