En la UOM, Sica dijo que podría visitar Rafaela

La cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Antonio Caló, recibió ayer en su sede de la Ciudad de Buenos Aires al ministro de la Producción de la Nación, Dante Sica, para evaluar en particular la situación del sector metalúrgico y en general la de economía de la Argentina y sus perspectivas. Al encuentro, asistió el titular de la Seccional Rafaela de la UOM, Roberto Oesquer, quien mantuvo un diálogo con el funcionario nacional.

"El ministro me preguntó cómo están las empresas y los trabajadores metalúrgicos de Rafaela y la región. En ese marco, me dijo que tiene la intención de visitar la ciudad. Si bien no hablamos de fechas posibles, dijo que buscará coordinar su agenda teniendo en cuenta que una de sus prioridades es recorrer las provincias", sostuvo Oesquer en diálogo con LA OPINION tras su regreso de Buenos Aires.

Sica, como consultor, se desempeñó como asesor de la UOM a nivel nacional por lo que mantiene muy buen nivel de diálogo con los dirigentes metalúrgicos. "La reunión fue muy positiva en la que el ministro trazó un análisis del estado de la economía argentina, del Mercosur y también mundial. Admitió que el sector de las empresas carroceras tiene graves problemas y que deberán reemplazar las estructuras de grandes colectivos por más pequeños en un mercado del transporte de pasajeros que cambia por la irrupción de las líneas aéreas de bajo costo. También reconoció la problemática de la maquinaria agrícola pero se mostró moderadamente optimista por las estimaciones favorables de la próxima cosecha de trigo", indicó Oesquer sobre el contenido del encuentro.

Pero no fueron todas pálidas. Sica consideró que la minería, la explotación del litio en el norte del país y del yacimiento Vaca Muerta en el sur traerán buenas noticias y crecimiento. "Hasta fin de año pintó un panorama complicado con una leve caída de la economía, pero se mostró optimista para el 2019", consignó Oesquer.

Por último, el ministro Sica se refirió al impacto de la tecnología en el mundo del trabajo. "Dijo que avanzan los procesos de renovación y tecnificación de la industria lo cual plantea el desafío de que los trabajadores se adapten al cambio tecnológico", concluyó el titular de la UOM Rafaela.