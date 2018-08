CRAR debutará en Esperanza

El venidero sábado dará comienzo la segunda etapa del Torneo Regional del Litoral. El Círculo Rafaelino de Rugby comenzará la Reclasificación en Esperanza frente a Alma Juniors, intentando dar el primer paso en el objetivo de terminar esta fase dentro de los dos primeros que el año que viene jugarán la Zona Campeonato.

Recordemos que serán diez equipos que se enfrentarán todos contra todos a una rueda (9 fechas). Este es el fixture del Círculo Rafaelino:

Primera fecha (11/8), visitante vs. Alma Juniors de Esperanza.

Segunda fecha (18/8): local vs. Paraná Rowing.

Tercera fecha (25/8): local vs. Los Pampas de Rufino.

Cuarta fecha (1/9): visitante vs. Provincial de Rosario.

Quinta fecha (8/9): local vs. Universitario de Santa Fe.

Sexta fecha (15/9): visitante vs. Tilcara de Paraná.

Séptima fecha (22/9): local vs. La Salle de Santa Fe.

Octava fecha (29/9): visitante vs. Logaritmo de Rosario.

Novena fecha (6/10): local vs. Los Caranchos de Rosario.



ZONA CAMPEONATO

En cuanto al Súper 8, el programa de partidos de la primera fecha será: Santa Fe vs. Universitario (R); CRAI vs. Gimnasia; Estudiantes vs. Duendes y Old Resian vs. Jockey.