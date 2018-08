La Superliga impuso dos descensos

Se manejó con total hermetismo lo que pasó en la reunión del martes por la noche en AFA. Claudio Tapia, Marcelo Achile (Defe), Pipo Marín (Acassuso), Pablo Toviggino (AFA) y Horacio Martignoni (Sarmiento) estuvieron por parte del Ascenso. Rodrigo Escribano (Talleres), José Mansur (Godoy Cruz) y Marcelo Martín (Unión) fueron los enviados de la Superliga, a quienes acompáñó Gabriel Pellegrino (GELP). Y ya habría quedado todo resuelto de cara a la próxima temporada de la B Nacional: arrancaría con 25 equipos pero finalmente habrá dos descensos, algo que la Superliga no pretendía negociar aunque sus pares se opusieran de plano.

Esta vez perderían la categoría los dos últimos de la tabla de posiciones de la BN, ya que la idea es erradicar los promedios. Y podría ocurrir si es que antes de este viernes, cuando se anunciará todo, se resuelve modificar el Estatuto a través de una Asamblea. En cuanto a los ascensos, seguirían siendo dos.

Estuvo peleada la cosa en las oficinas de Viamonte. El Ascenso no quería ceder a que hubiese descensos, porque eso fue lo planteado en la mesa interna hace un tiempo y por lo cual muchos equipos no armaron planteles pensando en zafar la categoría. Achile fue uno de los más combativos en la charla con los enviados de la Superliga, que igual se plantaron en que debía haber dos bajas sí o sí.

El cuadrito que arrimaron, con el pleno aval del Tano Angelici, dividía claramente la cantidad de equipos que iba a participar de cada temporada, con ascensos y descensos. En cambio, la gente del Ascenso ofrecía hacer Promociones, pero eso no ayuda a bajar la cantidad de clubes. En el gráfico, se puede ver que la temporada que se viene la arrancarían 25 equipos y que la terminarían 35, entre ascensos (serían unos diez) y descensos para supuestamente armar la BN en dos zonas, a partir de la 2019/20. Pero ojo porque desde allí comenzará una sangría dura: ese año habrá seis descensos, al igual que en el torneo 20/21. En el 21/22, serán nueve, para allí concluir en la cantidad de clubes que la Superliga pretende en la BN: apenas 22.

De esto se desprende que las demás categorías también sufrirían cambios. En la temporada que arrancará en breve, todas tendrán descensos, distinto de lo que se había anunciado en la AFA hace unos días. Y habrá que ver si se agrega alguna Promoción, lo que sigue en estudio. Lo que sí se daría es un ascenso masivo de la B Metropolitana y del Federal A para conformar la B Nacional que se anuncia en dos zonas, y eso produciría variantes en la C y D, que terminarían por fusionarse, tal cual se había anunciado hace unos días.

En definitiva, la Superliga ganó su batalla al imponer los descensos que el Ascenso pretendía borrar pensando en una BN dividida en dos zonas, que también sería realidad pero para dentro de un año. La gente que acompaña a Tapia se quedó con la ficha que le permitiría erradicar los promedios (habrá que ver si lo sacan de manera urgente) y, en un futuro no tan lejano, pedirle una mano económica a la Superliga por haber atendido sus reclamos y llevarlos al papel.

Con este panorama más claro, se aproximan los sorteos en las distintas categorías (el lunes se realizaría el fixture de la PBN) y la pelota está por volver a rodar de una vez por todas.