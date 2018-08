Barrio Acapulco: "roban a 30 metros de la Policía"

Antonio Grande es el cura párroco de la capilla "Corazón Inmaculado de María", ubicada en la intersección de las calles 5 y 12 del barrio Acapulco en Josefina, departamento Castellanos.

En una nota de Radiocanal de la ciudad de San Francisco, publicada por LA OPINION edición digital, el sacerdote dio a conocer más detalles que tienen que ver con la inseguridad reinante en el sector y en particular con esta capilla que sufrió destrozos y actos vandálicos el sábado último.

El sacerdote se mostró dolorido por lo acontecido, diciendo que, aparentemente nadie ve, nadie sabe nada. Hay un Destacamento policial a 30 metros", y seguidamente señaló que "estos sucesos tiene que movilizar a todos sobre el cuidado, la educación de los jóvenes, el respeto, el trabajo. Desgraciadamente lo de la venta de drogas sigue muy a flor de piel en el barrio".



INSEGURIDAD

Según Antonio Grande, "el tema en barrio Acapulco es un poco esa sensación de fragilidad, de no cuidado, de que en cualquier momento hay que cerrar las puertas porque si no te puede pasar de nuevo".

Por otra parte, expresó: "en el barrio fundamentalmente hay familias buenas, trabajadoras, que buscan el bien. Lo que pasa es que estos hechos de violencia asustan. Porque hubo casos de agresiones, balas e intentos de agresión".

Se recuerda que el último hecho tuvo como objetivo la capilla "Corazón Inmaculado de María", ubicada en barrio Acapulco, Josefina, que fue una vez más blanco de hechos vandálicos, según publicó LA OPINION en la edición del domingo pasado.

"Robaron cosas menores -apuntó Grande- pero para hacerlo violentaron tres o cuatro veces la cerradura de la puerta del baño, la patearon, y hay que reconstruirlas. También una vez levantaron el techo de chapa, cosas llamativas. Entre todo lo que ya se hizo y que hay que hacer son unos 10 mil pesos que para esa Iglesia, y esa comunidad, es una cifra importante”, manifestó el sacerdote nacido en Rafaela.