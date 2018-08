Parrilli rechazó las acusaciones

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli presentó ayer un escrito negando las acusaciones en su contra y se rehusó a contestar preguntas al desconocer la competencia del juez federal Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos de las supuestas coimas, la que calificó como "un invento".

"Creo que es todo un invento, está todo absolutamente armado", señaló el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en referencia a las anotaciones de Oscar Centeno, remisero del ex secretario Roberto Baratta, en una serie de cuadernos cuyas copias llegaron a manos de la Justicia.

Al hablar ante la prensa a la salida del Juzgado, el ex funcionario de Cristina Kirchner precisó que presentó el pasado viernes una nueva recusación contra el magistrado, cuya desestimación fue apelada, y señaló: "Con él tengo una vieja enemistad por su militancia hace mucho tiempo en el menemismo. Hasta tanto no tenga un juez confirmado judicialmente, no voy a responder a preguntas ni del fiscal ni del juez".

Parrilli aparece mencionado en uno de los cuadernos de Centeno: figura recibiendo "dinero el 12 de noviembre de 2008" por parte de Roberto Baratta" en "Scalabrini Ortíz 2258, piso 5, Dpto B".

Acompañado por su abogado, Aníbal Ibarra, el ex funcionario recordó que había solicitado junto a la ex presidenta una auditoría sobre "toda la obra pública de la Argentina" durante su gestión, lo que fue rechazado por la Justicia.