Comenzó un juicio oral por el abuso sexual de dos menores Policiales 08 de agosto de 2018 Redacción Por El acusado es un hombre de 62 años cuyas iniciales son LAF y los hechos denunciados ocurrieron en Rafaela. La fiscal Mirna Segré y la querella solicitaron 18 años de prisión. Está previsto que las audiencias se desarrollen hasta la semana próxima.

FOTO ARCHIVO MIRNA SEGRE. La fiscal que llevó adelante las investigaciones y la acusación en este juicio.

Un hombre de 62 años cuyas iniciales son LAF comenzó a ser juzgado ayer en los Tribunales de esta ciudad, como autor de delitos contra la integridad sexual de dos menores, hijas de su ex pareja al momento de los hechos.

Este es el décimo segundo juicio oral y público que se realiza en el ámbito de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela y se extenderá hasta fines de la semana que viene, es decir hacia el viernes 17 de agosto aproximadamente.

En realidad, en cuanto a lo "público" cabe aclarar que no es así. Las audiencias son orales pero no públicas, es decir que se restringe el acceso a la prensa y al público en general.

Consultadas autoridades judiciales sobre las razones de que no se permita el ingreso a las audiencias, estas respondieron que se debe "al tipo de delito y la vulnerabilidad de la víctima. Nosotros debemos preservar su intimidad hasta que salga la sentencia", nos dijeron.

La fiscal que investigó el caso es Mirna Segré, quien solicitó 18 años de prisión para el acusado, lo mismo que la querella.

Segré contó con el apoyo del fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la sección de criminalidad económica y compleja de la Unidad Fiscal Rafaela.

La funcionaria le imputó oportunamente al acusado ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por ser cometido contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo) en concurso real con abuso sexual agravado (por ser cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo) en relación a una de las víctimas y abuso sexual agravado (por ser cometido contra una menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo) respecto de la otra víctima, todos en concurso real.

El tribunal pluripersonal a cargo del debate está compuesto por los jueces Alejandro Mognaschi, Hugo Tallarico y la conjueza Cecilia Álamo.



LOS HECHOS

“El imputado era la pareja de la madre de las menores en aquel momento, con quien luego tuvo 3 hijos. Las víctimas convivieron con LAF desde muy pequeñas y por más de 14 años, inclusive las adoptó y les dio su apellido, teniendo una relación de progenitor con las mismas" detalló Segré.

"Es importante destacar que con el accionar del imputado les ha coartado su niñez y su adolescencia, dejándoles la dura tarea de enfrentar el mundo con serias dificultades para la proyección y el interdesarrollo" agregó.

Por último, la funcionaria enfatizó que "LAF con su conducta las hizo vivir una existencia poblada de miedos, abusos y amenazas, logrando el silencio de sus víctimas mientras las sometía a actos abusivos y las presentaba como sus hijas", se informó oficialmente.