Seminario de Teatro en La Máscara Información General 08 de agosto de 2018 Redacción Por “EL CUERPO COMO OBRA Y DESTINO”

El Centro Cultural La Máscara anuncia un Seminario de Teatro “El cuerpo como obra y destino” dictado por la bailarina, actriz y performer Marina Otero. El mismo se realizará el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de agosto.

“Se investigarán las posibilidades de construir ficción a partir de elementos autobiográficos. Exploraremos los límites que se establecen entre la realidad y la ficción, el movimiento y la palabra, lo propio y lo ajeno. Trabajaremos a partir de la investigación y la improvisación desde el lenguaje físico y la escritura, iniciando cada encuentro con una práctica de yoga. Será una mirada hacia adentro buscando construir una poética personal y una dramaturgia propia”.

El Seminario está destinado a actores, bailarines, directores y estudiantes de actuación con un mínimo de 2 años de experiencia.

Dictado: viernes 10 de 19:00 a 23:00. Sábado 11 y domingo 12 de 15:00 a 19:00 hs.

Las inscripciones se realizan de martes a jueves de 18 a 20 hs en Constitución 250 o llamando al 503222. El valor del mismo es de $ 250. El cupo es limitado. Este seminario se realiza con el aporte de la Comisión para la Promoción de la Cultura.



Sobre Marina Otero

Marina Otero es performer, directora, autora y docente. Comenzó su formación en Arte XXI, incursionó en la Lic. en Composición coreográfica con mención en danza teatro en la UNA. Creó, dirigió e interpretó la obra Recordar 30 años para vivir 65 minutos, con la cual participó en el Festival Santiago a Mil, Singapore International Festival of Arts y en la Bienal de Arte Joven Buenos Aires con la que obtuvo el premio a la Mejor Dirección en Danza y una beca para el programa Watch and Talk en el Theatre Spektakel (Zurich). Estrenó Nomofobia en el marco del FIBA 2017, codirigida junto al director mexicano David Gaitán. Escribió y dirigió ### golpes de jamón serrano interpretada junto a Gustavo Garzón. Dirigió Moneyfest en el marco del Antihomenaje Dadá, Bienal de Performance 2017, proyecto curado y tutorado por Emilio García Wehbi y Ricardo Ibarlucía. Dirigió Bayonesa (2016), Andrea (2012) y Persona (2011). Trabajó como intérprete y asistente coreográfica en La idea ja de Pablo Rotemberg. Realizó asistencia en el workshop de Marina Abramovic durante la Bienal de Performance 2015. Integró la Compañía de Danza Contemporánea de la UNA, dirigida por Roxana Grinstein. Trabajó como actriz en El Grado cero del insomnio de Emilio García Wehbi y como coreógrafa en Antihéroe off de Patricio Abadi. Como docente coordina desde el año 2013 el taller: El cuerpo como obra y destino.