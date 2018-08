Establecerán filial de Bushido Warriors Federation en nuestra ciudad Información General 08 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Recientemente nos visitó Alfredo Borgogno que nos hizo saber que será establecida una filial de Bushido Warriors Federation en nuestra ciudad.

Señaló que "Bushido Warrior Federations es una federación a cargo del Sr. Jorge Borjas -abogado y escritor- formó esta federación en Managua".

Prosiguió su relato poniendo de relieve que "la Federación persigue como objetivo aplicar el Código Bushido, que sus orígenes se remontan a Japón Feudal, es un código de honor de una élite de guerreros llamada Samurai. Borjas tomó mucho de las enseñanzas de grandes maestros y de los viajes que realizó por Europa.

"El código Bushido se aplica a la filosofía espiritual, es la creencia de la fe en cada persona, contempla los aspectos más nobles de cada persona, aplicados al arte marcial", agregó más adelante.

Sentenció seguidamente "el código Bushido es lo que la persona lleva adentro, son las mejores facultades y cualidades que tiene una persona: la nobleza, la lealtad y sobre todo la creencia de un Ser superior, en este caso Dios. La Federación fue creada en base a la fe en Dios".

"Se trata de una visión muy particular que él ha transmitido, esta ¨Federación se basa en los mejores valores de la persona aplicados al arte marcial. El bushido en sí se aplica a la vida cotidiana, en todo lo que uno hace porque allí también está Dios, el arte marcial es eso, en su esencia es espiritual, es como cuando uno va a un maestro, él le transmite la enseñanza pero también parte de su vida, es cuando se produce la verdadera enseñanza y le queda como legado a los alumnos que van a ser maestros", consideró luego.

Por otra parte, Borgogno resaltó que "Borjas muy pronto vendrá a Argentina y vendrá a Rafaela a fundar la sede de la Federación, para mí es un gran honor ser el representante de la Escuela, y difundir lo que es el Código Bushido. Yo soy el representante en Argentina, pero con el aval de él, a través de las redes, soy conocido en 140 países".

"No es muy simple la llegada de Borjas porque él está en otro país y hay que hacer todo un movimiento, cuando él venga va a dar a conocer cómo será el funcionamiento. No tiene una fecha específica para su llegada, apenas la conozca la difundiré".

Quienes tengan interés en acercarse a esta propuesta podrán ingresar al link .www.bushidowarriorsfederation.com

Borgogno aseveró que "esta es una forma diferente porque el Sr Borja toma alumnos de otras escuelas de artes marciales, Bushido Warriors es una conjunción de todas las artes marciales, se toman todas las graduaciones y se anexa lo que él está enseñando que es el combat bushido, que no es una sola arte marcial, es totalmente diferente y puro en su esencia", finalizó.