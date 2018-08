Un emprendimiento da trabajo a ocho personas Región 08 de agosto de 2018 Redacción Por PALACIOS

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - La comunidad local está gratificada por un suceso que, en una pequeña población como esta, se convierte en un importante aliciente.

Casi de sorpresa se instaló en nuestra localidad una fraccionadora de carbón que está dando trabajo a ocho personas de la localidad, hombres y mujeres que trabajan en dos turnos de 4 hs cada uno.

El carbón viene de Santiago del Estero a granel, es envasado en nuestra localidad para luego ser llevado al Mercado Central de Buenos Aires para su posterior venta.



Tareas comunales

Lucas Bussi en diálogo con esta corresponsalía nos informó que se está trabajando en 2 frentes en lo que es la reparación de caminos rurales que durante años esa tarea estuvo abandonada lo que llevó a los productores a no pagar más la tasa por hectárea que es un canon que las comunas cobran a cambio de una contraprestación de servicios que no existió durante la gestión anterior.

Dijo Bussi que más de un productor le manifestó que hasta que no vean las obras dejarán de pagar la tasa.



Juez de Paz

A raíz de haberse acogido a la jubilación la jueza de paz de Colonia Bossi, Beatriz Estela Manzo, Javier Sola, Juez de paz de Tacural se instalará en la localidad los días lunes de 7 a 11 hs y atenderá a las localidades de Palacios, Bossi y Las Palmeras.

Esta también es una designación sorpresiva que nos comentó Lucas Bussi.



Calendario de Vacunación

Vanina Ochat, quien es enfermera universitaria, egresada en el año 2014 de la Universidad Nacional del Litoral, Facultad de bioquímica y ciencias biológicas, matriculada en el colegio de profesionales en enfermería de la provincia de Santa Fe en octubre de 2014, entre otros títulos como auxiliar de enfermería en la provincia de Córdoba, informó a esta corresponsalía acerca de la próxima campaña de vacunación contra sarampión, varicela y rubiola que empezará el próximo 1 de octubre hasta el 30 de noviembre.

La campaña comprende a los chicos de 1 año hasta 4 años y 11 meses.

La aclaración de los datos profesionales de Vanina Ochat, obedece a llevar tranquilidad a la población debido a comentarios malintencionados sobre su formación académica. Hay que destacar el empeño que pone a su trabajo tanto ella como la Dra. Ma. Victoria Sola quienes vienen diariamente desde Sunchales a cumplir con su labor a pesar de lo molesto que es manejar diariamente por la ruta 34.