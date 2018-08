Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano y Territorial Región 08 de agosto de 2018 Redacción Por En un encuentro celebrado en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en el atardecer de la víspera se dieron a conocer detalles del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano y Territorial.

En la víspera en un encuentro celebrado en la Casa de la Historia y la Cultura, y tal como fuera anunciado se procedió al lanzamiento del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano y Territorial.

Al respecto entrevistamos al intendente, Gonzalo Toselli, quien se refirió al emprendimiento con mucho entusiasmo.

El titular del Ejecutivo Municipal enfatizó que venimos trabajando en el Plan de Desarrollo 2030 desde comienzos de la gestión, que es una construcción colectiva en la que participan los representantes de las instituciones de la ciudad, en ese marco se gestionó el apoyo de una unidad del Ministerio de Interior de la Nación, en un área que se denomina DINAPREM- Dirección Nacional de Preinversiones Municipales-, como para conseguir el apoyo, fundamentalmente económico para conformar un equipo multidisciplinario para la elaboración de un plan urbano y territorial con esto se busca no sólo trabajar desde lo técnico con este equipo que busca incorporar muchas miradas y seguir en esa línea de participación ciudadana, porque en este proceso también intervienen distintos representantes de nuestra ciudad.

Destacó especialmente que el plan "tiene como objetivo proteger el suelo rural para su utilización productiva, también sostener la movilidad sustentable, el fortalecimiento de los espacios públicos para desarrollo de la ciudadanía y también una atmósfera propicia para la innovación.



Crecimiento de la ciudad hacia algún punto cardinal en particular

Consultado acerca de la previsión de crecimiento de la ciudad, el Intendente hizo saber que "el crecimiento fundamentalmente está previsto hacia el Sur de la ciudad, donde se están dando algunas urbanizaciones, es el sector de menor riesgo hídrico y donde de alguna manera se proyecta como territorio más apto para el crecimiento del área urbana, esto se trata de mirar con ese doble foco de seguir protegiendo el suelo rural y su destino productivo. Lo más importante del desarrollo urbano es ocupar los espacios o terrenos que hoy en día existen dentro de la planta urbana antes de avanzar sobre el campo.



Espacios verdes

"El mantener espacios verdes dentro del casco urbano tiene mucho que ver con una ciudad sustentable, con un ambiente sano para vivir, el espacio verde público es fundamental, no sólo por lo que tiene que ver con lo que el verde genera en la atmósfera sino también con el lugar de encuentro de la ciudadanía, que tratamos de propiciar permanentemente, esto está contenido en nuestro Plan Urbano y Territorial y ya son acciones que van concretándose, venimos realizando una inversión muy fuerte en espacios públicos, verdes, y se aprovechan distintos instrumentos fondos provinciales, la participación ciudadana también, como lo es el programa Forestación con participación y es algo que sí se tiene muy en cuenta en este plan Urbano y Territorial", remarcó el mandatario local.



Edificios de altura

"En cuanto a eso no hay modificaciones, el plan no especifica ninguna alteración de lo que ya está previsto, consideramos que no es necesario revisarlo por el momento, sino en todo caso tratar de trabajar para que haya un aprovechamiento integral del territorio desocupado actualmente en la planta urbana", señaló al ser consultado acerca de las disposiciones para este tipo de construcciones.