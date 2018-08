Dos equipos en la Sur y tres en la Zona Norte Deportes 08 de agosto de 2018 Redacción Por Inferiores Primera B. Se disputó la fecha 14 del torneo Oficial. Todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada club.

FOTO FACEBOOK HUMBERTO ATALIVA. / Independiente recibió la visita de Argentino de Humberto. Uno de los equipos de los "Diablos" Rojos.

Son los que lideran en las diferentes categorías de Divisiones Inferiores. Pasó la 14ª fecha del torneo oficial de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. En la Zona Norte entre Tiro Federal y Moreno se reparten y comparten los liderazgos de la Sexta y Séptima, con 30 puntos, mientras que los de Lehmann también lideran en Octava (39). La Novena es liderada por Argentino de Humberto (39).

Por el lado de la Zona Sur, La Hidráulica y Atlético son los que están en las primeras colocaciones, compartiendo el primer lugar de la Sexta con 30 unidades, mientras que lo hacen en soledad los de Frontera en Séptima (37) y Octava (34), y los de María Juana en Novena (35).

A continuación todo lo sucedido el pasado sábado, atendiendo que San Martín de Angélica quedó libre en la Sur y Unidad Sancristobalense en la Norte.



ZONA SUR



Sexta División: Bochazo 3 (Rodrigo Lencina, Iván Giussani y Facundo Mancilla) - Santa Clara 3 (Luka Burdisso, Fabricio Henzenn y Valentín Imoberdorf), Esmeralda 1 (Nicolás Pérez) - Atlético (MJ) 1 (Gabriel Reigert), Talleres (MJ) 1 (Alejandro Gaitán) - Zenón Pereyra 1 (Santos Maffini), Florida 1 (Jorge Ocaranza) - La Hidráulica 1 (Jesús Furrer), Josefina 1 (Maximiliano Peretti) - Libertad E. C. 1 (Matías Druetta).



Séptima División: Bochazo 0 - Santa Clara 1 (Valentino Feresin), Esmeralda 1 (Tomás Forzani) - Atlético (MJ) 0, Talleres (MJ) 0 - Zenón Pereyra 0, Florida 1 (Luca Fanchin) - La Hidráulica 4 (José Ibarra, Axel Paz, Cristian Mendoza y Facundo Navarro), Josefina 1 (Facundo Peralta) - Libertad E. C. 0.



Octava División: Bochazo 1 (Máximo Muller) - Santa Clara 2 (Juan Schortlin x 2), Esmeralda 0 - Atlético (MJ) 0, Talleres (MJ) 0 - Zenón Pereyra 0, Florida 2 (Alexis Lencina y Ciro Rotta) - La Hidráulica 3 (Gastón Pomo, Mateo Genta y Ariel Peralta). A Josefina le dieron los puntos ya que Libertad Estación Clucellas no presentó la divisional.



Novena División: Bochazo 2 (Valentín Castagno y Lautaro Michelod) - Santa Clara 0, Talleres (MJ) 1 (Ramiro Denoso) - Zenón Pereyra 2 (Felipe Gutiérrez y Lucas Bossio), Florida 0 - La Hidráulica 0, Josefina 2 (Julián Cabrera y Adrián Sanabria) - Libertad E.C. 0. A Atlético María Juana le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Florida de Clucellas 0 – La Hidráulica 0.



Próxima fecha (15ª): La Hidráulica vs. Deportivo Josefina, Florida de Clucellas vs. Zenón Pereyra, Atlético María Juana vs. Talleres María Juana, Sportivo Santa Clara vs. Atlético Esmeralda, San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo. Libre: Libertad Estación Clucellas.



ZONA NORTE



Sexta División: Tiro Federal 2 (Juan Chuit y Hernán Fernández) - Arg. Vila 1 (Daniel Morales), Ramona 1 (Facundo Eberhardt) - Moreno 0, Independiente Ataliva 2 (Martín Manuel x 2) - Arg. de Humberto 1 (Marcelo Oliva), Dep. Tacural 2 (Alejandro Villarroel y Héctor Flamenco) - Sportivo Roca 3 (Maximiliano Boos x 2 y Joaquín Ulman), Dep. Bella Italia 6 (Gonzalo Fontana x 2, Alvaro Macagno, Lautaro Machado, Joaquin Sandes y Lautaro Sánchez) - Dep. Aldao 3 (Javier Molina x 2 y Maximiliano Guillen).



Séptima División: Tiro Federal 2 (Elías Varela x 2) - Argentino Vila 1 (Guillermo Hallet), Dep. Ramona 2 (Mateo Masuero y Brian Feriger) - Moreno 1 (Jonatan López), Independiente Ataliva 2 (Dante Alvarez y Germán Soloaga) - Arg. de Humberto 2 (Adrián Díaz x 2), Dep. Bella Italia 3 (Máximo Barbero, Martín Poi y Gaspar Fassi) - Dep. Aldao 0. A Sp. Roca le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Tiro Federal 7 (Michael Villarruel x 2, Iván Pinardelli, Tomás Litvak, Valentín Cerrudo x 2 y Tomás Roldán) - Arg. Vila 1 (Agustín Garetto), Dep. Ramona 0 - Moreno de Lehmann 1 (Yoel Barberis), Independiente Ataliva 1 (Máximo Abratte) - Arg. de Humberto 3 (Rodrigo Flores, Ricardo Rodríguez y Valentino Oggero), Dep. Tacural 3 (Lautaro Tinivella x 2 y Matías Castillo) - Roca 3 (Gustavo Rosso, Lautaro Ribalta y Agustín Cassina), Dep. Bella Italia 3 (José Salzgeber, Joaquín Heidegger y Lucas Díaz) - Dep. Aldao 1 (Damián Burgos).



Novena División: Tiro Federal 0 - Argentino Vila 0, Dep. Ramona 0 - Moreno 0, Independiente Ataliva 0 - Arg. de Humberto 1 (Stefano Mezzadri), Dep.Tacural 0 - Roca 2 (Nicolás Marconetto y Alexis Díaz), Dep. Bella Italia 1 (Agustín Álvarez) - Dep. Aldao 2 (Juan I. Leurand y Pedro Molinari).



Próxima fecha (15ª): Sportivo Roca vs. Deportivo Aldao, Argentino de Humberto vs. Deportivo Tacural, Moreno de Lehmann vs. Independiente Ataliva, Argentino Vila vs. Deportivo Ramona, Unidad Sancristobalense vs. Tiro Federal de Moisés Ville. Libre: Deportivo Bella Italia.