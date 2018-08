Proponen instalar una segunda Estación de Residuos Clasificados Locales 08 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Los concejales Leonardo Viotti y M. Alejandra Sagardoy, junto a sus pares de Cambiemos, buscan instalar una segunda Estación de Residuos Clasificados (ERC) en la sector este de la ciudad. El objetivo es mejorar el cuidado del medio ambiente y evitar que vecinos arrojen basura en terrenos baldíos y caminos rurales.

El concejal Leonardo Viotti comentó que “La propuesta elevada busca que el Poder Ejecutivo lleve adelante la puesta en marcha de una nueva Estación Clasificadora, la cual debería estar ubicada en el sector este de nuestra ciudad, para que los vecinos de barrios aledaños tengan la posibilidad de arrojar residuos recuperables y especiales, previamente clasificados, en los distintos contenedores, que luego serán trasladados al Complejo Ambiental (ex Relleno Sanitario), como sucede en la actualidad con la ERC ubicada al oeste de la ciudad, en Luis Fanti y S. Dumont”.

Por otro lado, Alejandra Sagardoy declaró que junto a sus pares de Cambiemos coinciden en que “Es sumamente importante generar conciencia de la importancia de separar los residuos para su posterior reciclado, y de esa manera cuidar el medio ambiente y contribuir con la ecología. Este proyecto busca mejorar este servicio ya existente, acercar esta herramienta a vecinos de barrios más alejados de la actual ERC, buscando también que los vecinos ya no arrojen sus residuos en terrenos baldíos y caminos rurales como muchas veces sucede”.

“Rafaela crece de manera significativa y los vecinos nos manifiestan la necesidad de sumar esta segunda estación. Sabemos que no será la primera vez que en este cuerpo legislativo se discuta esta necesidad, pero hasta el momento no hubo respuestas del Intendente. La propuesta la presentamos formalmente este martes al Concejo Municipal y se discutirá en próximas reuniones de comisión”, finalizó Viotti.