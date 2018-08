Mañana no se tratará la expropiación de la Recova Locales 08 de agosto de 2018 Redacción Por NO SE INCLUYO EN EL TEMARIO PARA LA SESION ORDINARIA

FOTO PRENSA CONCEJO SIGUE EL DEBATE./ Ayer se agregaron otros 4 despachos al temario, pero no la expropiación.

En la mañana de ayer, los concejales volvieron a reunirse para analizar parte de la intensa agenda que les aguarda para el segundo semestre. Agregaron 4 temas para debatir en el recinto. Pero ninguno de ellos era el que había sido anunciado por el bloque oficialista: la expropiación del predio en donde alguna vez estuvieron los almacenes Ripamonti.

De esta forma, se extiende el plazo para analizar este tema que pasó a estar entre las prioridades de la agenda del Cuerpo Legislativo. Recordemos que el oficialismo le solicita a la oposición avanzar con este punto, mientras que desde el lado de Cambiemos se esperanzan con que las negociaciones entre el dueño del terreno, Luis Alberto García Cullá, con un empresario rafaelino puedan concretarse antes de sacar la ordenanza. Igualmente, le recriminan políticamente al DEM no haber avanzado el año pasado con este tema, argumentando la falta de un uso para el lugar y ahora apuradamente quieren la expropiación para avanzar con un proceso de decisión en conjunto con la sociedad.

Por otra parte, el presidente del Concejo, Raúl "Lalo" Bonino, propone que, mientras se lleva adelante la discusión sobre si expropiación sí o no, lo que debe concretar el Ejecutivo son las obras para mantener la fachada (y trasladarle el costo al actual propietario), que hoy es un bien protegido y que se encuentra en ruinas. Seguramente, en las próximas horas, se presentará este proyecto.



LOS QUE SE SUMAN

Entre los temas analizados ayer se encuentra la propuesta para que el DEM incorpore un "Plan intergeneracional" en los jardines de infantes municipales, para vincular a los pequeños con los adultos mayores; una campaña de educación vial para alumnos y padres (sobre todo, de escuelas céntricas), el pedido para que se pinte la senda peatonal sobre calle Lavalle y San Martín y finalmente, una sugerencia para establecer un criterio para los bolsones de materiales, que hoy no son tomados como residuos de patio.