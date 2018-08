Conmebol hizo lugar al reclamo de San Lorenzo Deportes 08 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El Tribunal de Disciplina de la Conmebol confirmó ayer que San Lorenzo tuvo razón en el reclamo de su partido ante Deportes Temuco por la ida de la segunda rueda de la Copa Sudamericana por mala inclusión de un futbolista, por lo que ganó el encuentro 3 a 0, cuando en la cancha había perdido 2 a 1 como local. Tal como adelantó NA el último lunes de fuentes de Conmebol, el "Ciclón" salió beneficiado por el fallo, a raíz de la mala inclusión de Jonathan Requena, quien había estado en la lista de buena fe de la actual Sudamericana por Defensa y Justicia.

En su descargo, Temuco intentó culpar a Conmebol del error, porque ellos presentaron la lista de buena fe y no fue objetada oportunamente. Pero en el fallo, la Conmebol advirtió a Temuco que "en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será considerada como situación agravante".

La revancha de esta serie se disputará el próximo miércoles 15 de agosto en Chile, a partir de las 19:30 (hora argentina), y el ganador enfrentará en Octavos de Final al vencedor de Nacional de Uruguay y Sol de América de Paraguay (0-0 en la ida).



LE DEVOLVIERON PUNTOS A NEWELL'S

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer la devolución de dos de los tres puntos que le habían deducido a Newell´s durante la pasada temporada, a raíz de la deuda salarial con sus jugadores, lo que provocó la renuncia al Comité Ejecutivo del presidente de Lanús, Nicolás Russo.

"Confirmar parcialmente el fallo apelado sancionando en definitiva a Newell´s en la deducción de 1 (uno) punto de la tabla final del campeonato de Primera División por incumplimiento del Inciso "C" del párrafo 6º del Convenio AFA, SPF, FAA (Boletín especial 5359)", afirmó el fallo.

De esta forma, la "Lepra" finalizó la temporada pasada con 29 puntos, lo que modificó su posición en la tabla final de la Superliga 2017/18, al superar a Lanús por diferencia de gol. Ante esta situación, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, se manifestó enojado por el fallo y anunció su renuncia al Comité Ejecutivo de AFA, donde es una fuente de consulta permanente y apoya al mandamás Claudio "Chiqui" Tapia.

Es que el "Granate" cobrará de premios 1.089.419 de pesos menos de lo estipulado en el reparto por mérito deportivo y el presidente del club no se bancó la medida. Enojado porque considera que las cosas no han cambiado en la AFA en este tiempo, tiene decidido "no pisar nunca más la AFA", según anunció en una entrevista con Radio Mitre de Rosario.

Es decir que Newell´s pasará a cobrar 13.073.028 pesos, en tanto que Lanús deberá conformarse con 11.983.609.