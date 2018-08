Programa Deportes 08 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Anoche se desarrolló la habitual reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedó confirmado el cronograma de partidos para el próximo fin de semana. En la Primera A, por la fecha 5 del Clausura, se disputarán dos adelantos, mientras que también habrá uno por la Primera B.

En el principal certamen liguista, Argentino Quilmes y Unión de Sunchales jugarán el jueves a las 20:30 hs (Reservas 19 hs) y el viernes lo harán Deportivo Tacural ante Argentino de Humberto desde las 22:00 hs (Reservas 20:30). El resto de la fecha irá el domingo, en Primera desde las 15:30 (Reservas 14 hs) con los siguientes juegos: Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado, Peñarol vs. Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte, Deportivo Libertad vs. Atlético de Rafaela, Brown de San Vicente vs. 9 de Julio.

El cotejo de la Primera B que adelantará es el que jugarán Talleres de María Juana y Sportivo Santa Clara, por la fecha 4 del Clausura en la Zona Sur, y lo harán el viernes a las 22 hs (Reservas 20:30 hs).