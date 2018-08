A punta de revólver robaron en almacén Policiales 08 de agosto de 2018 Redacción Por EN BARRIO FASOLI

VIDEO SOMOS RAFAELA “DESPENSA LELA”. Su propietaria pasó un mal momento.

Un almacén de barrio Fasoli llamado “Despensa Lela”, ubicado en la intersección de calles Magdalena de Lorenzi y Lorenzatti, fue víctima de un robo a mano armada.

Uno de los ladrones exigiendo dinero apuntó con un arma a María Trulli, la dueña del local, quien dialogó con el canal Somos Rafaela sobre la situación vivida.

Esto relató la víctima de este suceso en la señal televisiva.

“Dos muchachos de unos 19 años, calculo yo -dijo Trulli- encapuchados pero con la cara descubierta, me empezaron a preguntar los precios del fernet y del vino y cuando les dije los precios me contestaron 'Esto es un robo' y yo pensé que era un chiste y me lo decía por el precio del vino, pero no, en ese momento me enseñó el arma que tenía guardada”.

“En ese momento -continuó la víctima- me pidieron $ 1.000, a lo que respondí que no tenía esa plata, y entonces me exigieron que les dé 'todo lo que tenga, porque yo estoy medio drogado'”, le dijo uno de los malvivientes a la mujer.

“Yo no sé si era un arma de verdad o de mentira -siguió la comerciante- pero me la puso adelante. Yo vi que tenía un revólver así que le di todo lo que tenía, la plata del bolsillo, hasta me pidieron una botella de fernet y cuando se las di se fueron”. Agregó: “Después me asusté, pero en el momento no. Sólo que tengo una nieta de 2 años y tenía miedo de que venga para este lado [...] Todo me da mucha impotencia”, redondeó la comerciante.

Esto fue lo hecho por estas dos personas, con la cara descubierta, quienes finalmente huyeron con la misma impunidad con la que llegaron; sin que la cosa pase a mayores, no obstante el susto lógico de la comerciante.