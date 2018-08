Google: cambios al descargar Android 9 Pie

Con la inteligencia artificial (IA) como estandarte, la versión 9.0 también estará disponible para los dispositivos de los fabricantes Samsung, Huawei, Sony Mobile, OnePlus, OPPO, LG o Xiaomi, entre otras, aunque recibirán su actualización a partir de la primavera argentina.

¿COMO SERAN LOS CAMBIOS?

A continuación te contamos cómo la inteligencia artificial incidirá en la experiencia del usuario.

Una batería autónoma y más "inteligente"

* Sin dudas, el principal flagelo de los teléfonos inteligentes es la duración de la batería. Android 9 Pie tendrá la facultad de reservar la energía -con la llamada batería adaptativa- para aquellos procesos y aplicaciones que utilizamos realmente, y privando de ella a los que no solemos usar. Ahí el rol de la inteligencia artificial no es otro que aprender cómo utilizamos nuestros teléfonos y tomar las decisiones apropiadas para reducir el consumo energético.

* Otro ítem en este sentido es la iluminación de la pantalla. Si bien la configuración automática del brillo no es algo novedoso entre los smartphones, Android 9 Pie podrá ajustar el brillo no solo tomando como referencia el sensor que evalúa la luminosidad ambiental, sino también nuestros gustos. Por ejemplo, si el usuario configura el brillo en una franja horaria concreta o con una determinada aplicación, o incrementarlo, Android lo descubrirá y lo ajustará por sus propios medios.

* La inteligencia artificial incorporada en Android 9 Pie puede darnos una sensación de que nuestro teléfono funcionará con una velocidad nunca antes vista. Una forma ingeniosa de conseguirlo requiere anticiparse a nuestras acciones, reconocer patrones de uso y aprenderlos, para ponerlas en marcha antes de que nosotros demos la orden.

Mayor eficacia y precisión en el uso de las apps

* El software de nuestro teléfono podrá analizar la información de contexto y utilizarla para mejorar la experiencia de uso de nuestras aplicaciones favoritas.

* Básicamente, la IA es capaz de identificar qué partes de cada app o función son las más relevantes para nosotros con el propósito de anticiparse a nuestras acciones, colocándolas, de esta forma, en primer plano. Por ejemplo, si queremos buscar un cine y su cartelera, Android 9 Pie colocará primero en la búsqueda los resultados que nos interesen sin que especifiquemos toda la información.

* Otro dato en el que influye la inteligencia artificial estará determinado a la hora de analizar el texto que seleccionamos y queremos transportar entre aplicaciones.

* Ya no solo aparecerá el menú contextual con las habituales opciones de copiar, pegar o compartir, sino también, por ejemplo, enviar, localizar, llamar, adjuntar o lo que corresponda. Se trata, sencillamente, de que el sistema operativo sea capaz de interpretar correctamente qué contiene el bloque de texto que hemos seleccionado y nos sugiera las acciones apropiadas.

* La iniciativa llamada "bienestar digital", que Google anunció en su pasada conferencia I/O de desarrolladores, está orientada a disminuir la dependencia de los dispositivos electrónicos. Este Android Pie, por ejemplo, contempla dos funciones adicionales ideadas para facilitar nuestra misión: relajación (wind down) que tiende a oscurecer la pantalla y no molestar (do not disturb) señalada para desactivar las notificaciones.

* En el camino al autocontrol tecnológico, Google pone al alcance del usuario un tablero de control que mide la frecuencia exacta en que utilizamos nuestro teléfono. Pero eso no es todo lo que analizará: el tiempo de permanencia en las aplicaciones, la cantidad de notificaciones que recibimos a diario y hasta la frecuencia en que desbloqueamos nuestro dispositivo también estará representado en cifras. Una bitácora virtual de bolsillo.

