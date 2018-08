Gasoducto: analizaron la situación de la obra

En el mediodía de ayer se realizó una reunión en el quinto piso de Moreno 8, de la que participaron intendentes, presidentes comunales y legisladores para analizar la situación de la obra del gasoducto para la región.

Del encuentro participaron los intendentes Luis Castellano, Ana María Meiners de Esperanza, y Claudio Borra secretario de Hacienda del Municipio de Sunchales. Además, estuvieron los presidentes comunales Fabio Sánchez de Ataliva, Lucio Beltramo de Lehmann, Héctor Perotti de Bella Italia, ‎Juan Imsteyf de Nuevo Torino, Duilio Rohrmann de Humboldt, funcionarios municipales y los concejales Evangelina Garrappa y Jorge Muriel. Los senadores por el departamento Castellanos Alcides Calvo y por el departamento Las Colonias Rubén Pirola también brindaron su acompañamiento.

Al finalizar, los mandatarios brindaron una conferencia de prensa en donde explicaron que esta instancia surgió después de que cada localidad habló en forma particular con la empresa: “Todos queremos y necesitamos que la obra del gasoducto continúe”, expresó Castellano.

El encuentro permitió corroborar que todas las localidades firmaron los decretos y ordenanzas correspondientes que autorizan a la empresa para avanzar con la obra. Además, los representantes ratificaron “la voluntad del pago del canon por los trabajos en cada uno de los municipios y comunas”.

Con respecto a este aspecto, Castellano firmó el decreto que autoriza a la empresa TGS SACDE UT el uso de la vía pública el pasado 22 de junio.

También dijo que no existen garantías de que la empresa pague lo establecido: “Garantías de que van a pagar no tenemos ninguna pero es norma legal de cada una de las ciudades, de las comunas y de los municipios y que nosotros debemos respetar porque son normas votadas que eran preexistentes incluso a que la obra sea presupuestada”.

“Necesitamos darnos esta instancia incluso con los senadores de los departamentos Castellanos y Las Colonias porque necesitamos el apoyo y el acompañamiento político. Son tasas que nos corresponden a los municipios y comunas y que se las estamos cobrando al resto de las empresas que trabajan en obra pública dentro del ejido urbano”, cerró Castellano.

A su turno, Ana María Meiners adhirió a las declaraciones: “La situación de Esperanza es la misma. Hemos autorizado la obra, nadie se ha negado a que pague la obra. Sí le hemos hecho saber de la ordenanza y el tributo y le hemos entregado la liquidación. Por lo tanto, en este momento la paralización de la obra se debe a la morosidad, es decir, al incumplimiento de la ordenanza”.

Fabio Sánchez dijo que “la empresa se encuentra trabajando en el distrito de Ataliva. En estos momentos está llegando a la ruta provincial 62 y veremos allí si han arreglado con la provincia para pagar el tributo correspondiente, si siguen avanzando o no. Nadie quiere parar la obra, simplemente queremos que pague lo que corresponde, como le cobramos a todas las empresas que desarrollan algún trabajo en la parte pública”.