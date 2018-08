El Ejecutivo no logra convencer a la oposición para regalar cascos Locales 07 de agosto de 2018 Redacción Por El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Eduardo López, se reunió ayer con los concejales para analizar la ordenanza que promueve la entrega de manera gratuita a aquellos que saquen su primera licencia para manejar motos. El PRO fundamentó su postura y quiere que por ahora sea un programa.

FOTO PRENSA CONCEJO MUNICIPAL EL DOCTOR Y LOS CONCEJALES. El Municipio no encuentra eco favorable en el Concejo a su proyecto sobre cascos sin cargo para motociclistas que gestionen por primera vez su licencia de conducir.

El secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, hizo un nuevo esfuerzo ayer para persuadir a los concejales sobre la importancia de entregar sin cargo un casco homologado a quienes reciban por primera vez su licencia de conducir para motocicleta. En realidad, busca el consenso de los ediles del bloque de Cambiemos que cuentan con la mayoría absoluta para definir la suerte del proyecto enviado por el Ejecutivo.

El funcionario subió de su oficina del 5º piso del edificio municipal al 6º donde se encuentra el Concejo para reunirse con los legisladores locales. Durante una hora larga, repitió los argumentos del proyecto de ordenanza: sumar una herramienta más para continuar generando mecanismos de concientización entorno al uso de los elementos fundamentales para la conducción y cuidado de la vida en los jóvenes.

"Parece que hay una especie de encaprichamiento en que no sea una ordenanza y que sea un programa", dijo López al término de un encuentro en el que no logró permeabilidad en el bloque de Cambiemos. En contrapartida, Hugo Menossi, referente del PRO dentro de Cambiemos, dijo que "pareciera que el Ejecutivo es el caprichoso, porque ya venían regalando cascos, antes de que pidan que fuera ordenanza". Hizo referencia a que en junio el Municipio entregó los primeros cascos en forma gratuita en el marco de un convenio con la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

A la salida del encuentro con los concejales, López dijo a Radio ADN, FM 97.9 que "no hubo ninguna argumentación en contra sobre esto, con matices, pero nadie de los concejales que estaban discuten el valor de la medida, entonces me pregunto por qué no se votan a la ordenanza".

Firme en su postura, el titular de la cartera de Gobierno consideró que "todas las argumentaciones a favor de la norma no encuentran ningún tipo de contraargumentación de los por qué encontrar en contra de una ordenanza de esta característica". "Parece que hay una especie de encaprichamiento en que no sea una ordenanza y que sea un programa. Hay coincidencia para que sea un programa, que se siga llevando adelante, que lo podamos continuar, que es una medida que protege... pero que no sea por ordenanza. Entonces será como programa, pero la idea de la ordenanza tiene que ver a que no se sujeta a decisiones políticas futuras y que se pueda continuar a lo largo del tiempo para que tenga la garantía el ciudadano de que no se vuelva a discutir y que no se entre en discusiones sobre asignaciones presupuestarias cada vez que se discute el presupuesto todos los años. Así que nosotros insistimos con la medida, con el valor que tiene la medida", se descargó López casi a modo de catarsis.

Para el funcionario "la continuidad de estas políticas públicas tiene que estar garantizadas no solamente por esto, sino por la suma de otras instancias" y si bien admitió que "esta no es una medida única que va a solucionar el problema" remarcó que "es necesario trabajar en el permanente desarrollo de instancias informativas, formativas y de concientización de manera continuada para que todos los motociclistas usen el casco". En tal sentido, sostuvo que "cuando vos bajás la guardia con algunas otras instancias hay como un especie de relajamiento de la sociedad y esto hace que algunos indicadores puedan estar dando de manera distinta a lo que uno pretendería que ve".

En este marco, López insistió en que "la consigna es trabajar en educación como lo venimos haciendo, trabajar en concientización, en control e insistir con las sanciones, pero también trabajar en una medida de protección como es la propuesta de que cada persona que hace su licencia tenga el casco en forma complementaria con el resto".

Por último, el funcionario indicó que "entendemos que al momento de la primer licencia es es un momento al resto. En ese instante, se le está dando la facultad a ese chico a través de la licencia habilitante de conducir ese vehículo. La retira y la tramita en general acompañado de un familiar y es ahí el momento donde inicia su instancia como conductor y su participación colectiva, en esto que es la construcción del tránsito. A partir de ahí es donde nosotros entendemos que es el punto de partida para la continuidad de procesos. Y darlo como política pública sostenida en una ordenanza en el largo plazo tiene la intención de que esto se sostenga al menos en una generación", finalizó.

La sensación que flota por estos días en un ambiente de creciente tensión entre el 5º y el 6º piso es que los concejales de la oposición no están dispuestos a acompañar los proyectos del Ejecutivo. "Tenemos cada vez más palos en la rueda. Todo se trata, se demora, se hace cada vez más difícil" se resignó en voz baja un funcionario del Ejecutivo mientras señalaba la cercanía del 2019 donde habrá elecciones. "Ya no se piensa en el ciudadano sino en las urnas", lamentó.