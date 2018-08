Pedía urgente U$S 120.000 para rescatar a familiares

En la jornada de ayer la Policía tomó conocimiento por parte de varias personas que durante la mañana, más precisamente entre las 4 y las 7, recibieron alrededor de tres llamados telefónicos cada una, haciéndose pasar por parientes, hijos o allegados de las mismas, que les decían que le habían entrado a robar a sus casas, que los habrían lastimado, que lo estaban apuntando con un arma y lo iban a matar si no pagaban la suma de U$S 120.000 dólares de forma urgente para su rescate.

De inmediato las víctimas de estos llamados se dieron cuenta que se trataba de una mentira, corroborando que sus familiares se encontraban en sus respectivos domicilios y sin peligro alguno.

Así las cosas, las víctimas de este chantaje, no sólo que no accedieron a la extorsión en curso, sino que además dieron inmediato aviso a esta sede policial.

Cabe agregar, que una de las víctimas con el identificador de llamadas, pudo identificar el número que lo llamaba, el cual aparentemente provenía de la ciudad de Buenos Aires (prefijo 011).

Por orden de la fiscal en turno se elevó lo actuado a Inteligencia criminal de la UR V, calificado provisoriamente como “tentativa de extorsión”.