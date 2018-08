Semana mundial de la lactancia materna Información General 07 de agosto de 2018 Redacción Por Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Con ella, se pretende fomentar la lactancia natural, ya que la leche materna es el mejor alimento para el bebé. Desde el Nodo de Salud 2 se informa que en nuestra ciudad se han realizado, y se seguirán realizando, distintas actividades de promoción de la Lactancia Materna en los Centros de Salud de la Provincia de Santa Fe.

CHARLA SOBRE POSTURAS PARA AMAMANTAR./ Un momento de la actividad cumplida en el barrio Barranquitas.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años en más de 170 países, y con ella se pretende fomentar la lactancia natural y mejorar la salud de los bebés, según la Organización Mundial de la Salud. La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. Los niños y niñas se deben alimentar con leche materna de forma exclusiva hasta los 6 meses de vida y luego ingerirla como complemento hasta los 2 años.

En nuestra provincia se realizan todos los años durante esta semana, diferentes actividades en los Centros de Salud y Hospitales de todo el territorio para promocionar la lactancia materna. Aunque no sólo en esta semana se concientiza y fomenta este hábito, sino que se trata de un trabajo cotidiano, de todos los días, de los trabajadores de salud que atienden a mujeres y bebés para impulsar que los niños sean amamantados desde la primera hora de vida y se sostenga la lactancia en los meses siguientes.

Razones para amamantar al bebé

Las razones por las que se promueve la lactancia materna son varias. La leche de la mamá constituye el mejor alimento y bebida que puede darse al bebe. Tanto es así, que no es necesario que ingiera agua, si este toma frecuentemente la teta.

Los bebés alimentados con leche materna son menos propensos a contraer enfermedades, y si las contraen se recuperan en plazos más cortos que aquellos que no gozan de este beneficio. Esto es gracias a que la leche materna le suministra al bebé los anticuerpos para que su organismo cuente con los recursos necesarios para una buena defensa ante el ataque de cualquier enfermedad. La leche materna los protege de alergias, enfermedades de la piel, desnutrición, obesidad, diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes.

Además, en el acto de amamantamiento se genera la primera vivencia de interacción y comunicación que realiza un ser humano con otro ser humano, y se entabla en ese momento el vínculo mamá-bebé por el afecto que se pone en el acto de amamantar.

Beneficios de la lactancia para la mamá y la economía familiar

El amamantamiento beneficia también a la mamá, ya que disminuye los riesgos de hemorragias uterinas post parto, colabora a perder el peso ganado durante el embarazo, reduce los riesgos de una depresión post parto. La leche materna es un alimento gratuito que ayuda en la economía hogareña dado que evita el gasto de dinero que implica comprar leches de fórmulas, tetinas y demás.

El jueves 2 de agosto, en el marco de la Celebración de la Semana de la Lactancia Materna, se ha realizado una Charla sobre Posturas para Amamantar y Lactancia Materna en el Centro de Salud provincial N° 2 de Barrio Barranquitas, a cargo de una médica, una enfermera y una kinesióloga del equipo de salud.

En otros centros de salud se realizarán también otras actividades en el marco de la Celebración de esta Semana. En el Centro de Salud N°5 de Barrio Güemes, el miércoles 8 de agosto a las 10 hs habrá una Charla sobre Lactancia Materna junto a una presentación teatral referida a la temática.

En el Centro de Salud N° 4 de Barrio Fátima, el lunes 13 de agosto a las 8 hs. se realizará una Charla-Taller sobre Beneficios de la Lactancia Materna, Cuidados de la mujer, Posiciones para Amamantar y Favorecimiento del vínculo mamá-bebé. También habrá actividades en otros centros de salud de la provincia con fecha a definir, por lo que se sugiere consultar en el efector donde la mujer se atienda sobre la realización de las mismas.