Unión campeón del Apertura

El domingo se disputó el Top 4 de Primera División femenino de la Asociación Rafaelina de Voley. El certamen, luego del desarrollo de la etapa clasificatoria, había tenido como primero a Atlético de Rafaela quien por dicho motivo tenía la ventaja de localía. No obstante, por estar ocupado su gimnasio, la competencia se realizó en el salón Centenario del Club 9 de Julio.

Las dos semifinales fueron muy disputadas. Jugándose de manera simultánea en dos canchas, en una Atlético se impuso a Libertad de Sunchales por 3 a 2, con parciales de 22/25, 25/20, 24/26, 25/20 y 15/6; mientras que en la otra fue victoria de Unión sobre 9 de Julio por 22/25, 25/20, 25/21, 22/25 y 6/15.

En el partido central de la jornada fue victoria de Unión sobre Atlético por 3 a 1, en una final que nuevamente tuvo una gran intensidad. Por su parte, Libertad venció a 9 de Julio por 3 a 2 y quedó tercero.

El encuentro por el título tuvo el arbitraje de Mario Schuster y Fernando Cardozo. Unión alistó en su plantel a S. Gorgo, J. Bujonok, S. Ardisono, M. Tosello, M. Munighini, Y. Yacob, V. Tornavasio, S. Ponso, M. Poppino, C. Imhoff y C. Simonella. Líbero: J. Goro. Entrenador: Pablo Vitetti. Asistente: Yesica Rivero.

Atlético se integró con E. Porta, L. López Vera, C. Oggero, M. Ruatta, N. Gaido, C. Girardi, L. Weiner, C. Barbero, C. Picotto, J. Evelina y J. Rivero. Líberos: C. Florio y V. Actis. Entrenadora: Marina Francesconi. Asistente: Lucas Durán. (Fuente: todoapulmon-rafaela.com).