"Regalar no quiere decir que se use más"

En diálogo con LA OPINION, el concejal del PRO, Hugo Menossi, recordó que "esto ya se viene realizando", en relación a la entrega que hacía el Municipio local de cascos. "Se entregaron más de 100, o sea que con o sin ordenanza se puede hacer. El capricho pareciera venir por parte del Ejecutivo, y no nuestro", expresó en primera instancia.

Además deslizó que el Dr López hizo una comparación: "comparó el uso del casco con el uso de lo preservativos en las infecciones de transmisión sexual y yo le daba los datos del Ministerio de Salud donde por ejemplo, en el caso de sífilis, se triplicaron en 4 años. Claramente el hecho de regalar o de la gratuidad de las cosas no quiere decir que la gente lo utilice más. La primer inversión se tiene que hacer en educación y en segundo lugar en control y sanción. Por lo tanto la gratuidad de las cosas no te asegura absolutamente nada", dijo.

Las estadísticas muestran que la mayoría de las muertes ocurridas a causa de accidentes de moto se producen como efecto de las lesiones cerebrales y un gran porcentaje de éstas son una consecuencia de no usar el casco. Asimismo, los motociclistas que usan el casco tienen un 73 por ciento menos de mortalidad que los que no usan el casco y los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85 por ciento menos de lesiones graves que los que no usan casco. Los motociclistas son las víctimas más habituales de la inseguridad vial, quienes no llevan colocado un casco homologado, de talle adecuado y bien abrochado, pueden sufrir daños irreparables.

Es por eso que desde el municipio consideran fundamental adoptar medidas y cambios de hábito que permitan generar conciencia acerca de la obligatoriedad del uso del casco. "El otro ejemplo que remarqué fue que en los autos los cinturones de seguridad están, si vos no hacés control, la gente puede no usarlos, como pasaba antes cuando la gente no se controlaba. Antes que plantear esto que hace el Ejecutivo creo que lo que debería hacer es seguir profundizando conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia, donde se debe tener una materia específica sobre educación vial y eso seguramente nos dará más resultado que estar regalando y no controlando su uso", destacó Menossi.