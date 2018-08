Servicios del Municipio restringidos por el paro Locales 07 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

En función del paro previsto por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) de la provincia de Santa Fe, el gobierno de la ciudad de Rafaela informó los servicios municipales para este próximo miércoles 8 de agosto.

-No se realizará recolección domiciliaria de residuos esta noche, retomándose el miércoles 8 por la noche con el cronograma habitual que contempla los residuos biodegradables (de cocina).

-Minibuses, Complejo Ambiental y Estación de Residuos Clasificados no brindarán servicio durante este miércoles. La actividad volverá a la normalidad el jueves 9 en los horarios habituales.

-Mañana no se cobrará estacionamiento. El costo de aparcamiento se volverá a aplicar a partir del jueves 9 en sus horarios normales.

-El cementerio abrirá en su horario normal. La administración permanecerá cerrada el miércoles 8 y sólo habrá una guardia mínima que será convocada en caso de la existencia de sepelio.

La Oficina Municipal de Atención al Consumidor y el Centro de Documentación Rápida (DNI y pasaportes) no funcionarán en su domicilio habitual, San Martín 555. En tanto, Rafaela en Acción tampoco brindará sus servicios en el barrio Italia.