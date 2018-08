Triunfos locales en Sunchales

Este fin de semana se disputó la séptima fecha del calendario del Karting del Salado en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales. Una buena cantidad de público se hizo presente en un parque automotor de 130 máquinas que giraron por el pavimentado circuito internacional. En cuanto a los pilotos rafaelinos, hubo victorias de Santino Dominino en Categoría Escuela y de Cristian Sella en Categoría 4T Senior.

CATEGORIA KAYAK 1°: Ignacio Díaz (Camilo Aldao); 2°: Nicolás Airaudo (Rafaela); 3°: Fabián Garetto (San Francisco). Prom. Del Ganador: 82,509 km. No clasifico el sunchalense Ramiro Barra.

CATEGORIA ESCUELA: 1°: Santino Dominino (Rafaela); 2°: Lucio Raimondi (López); 3°: Nereo Cipolat (Rafaela). Prom. Del Ganador: 79,805 km.

CATEGORIA 4T JUNIOR: 1°: Franco Perussini (Frank); 2°: Valentín Gallego (Santo Tomé); 3°: Matías Scaglia (López). Prom. Del Ganador: 83,401 km.

CATEGORIA 4T SENIOR: 1°: Cristian Sella (Rafaela); 2°: Fernando Magnano (San Francisco); 3°: Damián Drusini (Gálvez). Prom. Del Ganador: 81,670 km.

CATEGORIA SUPER PROMO: 1°: Nahuel Donna (Frank); 2°: Enzo Gorosito (Esperanza); 3°: Leandro Espasadín (San Francisco). Prom. Del Ganador: 87,193 km.

CATEGORIA R F: 1°: Mateo Carrera (Carlos Pellegrini); 2°: Máximo Luraschi (Santa Fe); 3°: Nahuel Frau (Esperanza). Prom. Del Ganador: 88,139 km.

CATEGORIA 4T MAYORES: 1°: Franco Amhert (Frank); 2°: Mariano VaglIente (San Vicente); 3°: Rodrigo Zendher (Esperanza). Prom. Del Ganador: 80,410 km.

CATEGORIA INTER FINAL B: 1°: Agustín Comba (San Guillermo); 2°: Fabián Gorosito (Esperanza); 3°: David Tossolini (Galvez). 4° Matías Ferrari (Sunchales), no clasificó Damián Barra. Prom. Del Ganador: 88,450 km.

CATEGORIA INTER FINAL A: 1°: Agustín Hetzer (San Francisco); 2°: Matías Dominino (Rafaela); 3°: Javier Penezone (Sunchales). 6° Matías Bonvin (Sunchales); 11° Nicolás Cravero (Sunchales) y no clasificó Federico Gribaudo (Sunchales) Prom. Del Ganador: 89,185 km.



DURO ACCIDENTE

El corredor sunchalense Damián Barra en horas de la mañana del domingo sufrió un accidente mientras realizaba la vuelta previa de la serie clasificatoria con el piloto rafaelino Mauro Dominino. Ambos corredores fueron llevados en ambulancia a la clínica 10 de Setiembre y en horas de la tarde fue dado de alta Mauro Dominino, mientras que Damián Barra fue intervenido quirúrgicamente de su pierna izquierda permaneciendo internado en el nosocomio (Fuente: El Eco).