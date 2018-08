Hockey: CRAR y el resumen con La Salle Deportes 07 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CRAR CLARAS DIFERENCIAS./ La Salle venció a las rafaelinas en primera.

El sábado se disputó la segunda fecha del torneo Clausura de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, en que CRAR recibió a La Salle. La jornada fue positiva en las tres categorías menores, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 (goleando 5 a 0), que lograron imponerse ante las santafesinas; en tanto que hubo derrotas en Sub 18, Reserva y Primera, donde el campeón del reciente Regional B mostró su poderío con un contundente 9 a 1.

Este es el resumen de la jornada: Sub 12: CRAR 2 (Clara García y Victoria Breguy) – La Salle 0.

Sub 14: CRAR 3 (Ailén Salti, Guillermina Astudillo -2-) – La Salle 0.

Sub 16: CRAR 5 (Catalina Schiavi -3-, Pierina Stucky y Teresita Alberto) – La Salle 0. Sub 18: CRAR 0 – La Salle 3.

Reserva: CRAR 0 – La Salle 4. Primera: CRAR 1 (Agostina Acosta) – La Salle 9.

En la próxima fecha CRAR estará midiéndose con El Quillá B.