"Rafaela le dolió mucho a Torino"

Los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires ya están a la vuelta de la esquina y Leonel Pernía llega con las mejores expectativas, ya que junto a Juan Cruz Benvenuti y a Emmanuel Pérez Bravo buscará revancha de lo sucedido en Rafaela, donde debió abandonar en una carrera donde el mejor Torino culminó en el 14° lugar. "Pienso sinceramente que tenemos muchas chances de hacer una buena carrera, tengo muy buenos compañeros y el equipo llega muy bien planteado. Es un circuito que nos va a caer un poco mejor que Rafaela, donde a Torino le dolió mucho. Me parece que la marca no se destaca más en circuitos rápidos y vamos a tener que aprovechar bastante los trabados", señaló a Campeones quién se ubica 11° en el torneo, a 90,5 unidades de Jonatán Castellano, el líder.

Asimismo, el tandilense del Laboritto Jrs. Racing dio más detalles de cómo encarar esta competencia de larga duración. "Tenemos la experiencia del año pasado y eso es bueno porque sabemos cómo correrla para que aguanten los elementos. No creo que haya tantos abandonos. Todo se basa en la confiabilidad y en poner elementos nuevos, pero ahí ya va ligado al presupuesto. Se está yendo todo arriba en los precios y aquel equipo que este mejor en lo presupuestario hará una diferencia", agregó.