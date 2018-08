El Clausura de Inferiores Deportes 07 de agosto de 2018 Por Martin Ferrero LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

FOTO M. FERRERO EN BARRIO PARQUE. / Ben Hur recibió la visita de Argentino Quilmes.

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su tercer capítulo. En nuestra ciudad, hubo partidos en Villa Rosas, con el clásico entre Peñarol y Ben Hur, pero también en el Sur con Ben Hur recibiendo a Argentino Quilmes. Mientras que Atlético de Rafaela, en el predio del Autódromo, recibió a Libertad.

En total se anotaron 56 goles en 28 encuentros disputados. En esta oportunidad fue Sportivo Norte el club que quedó libre.

A continuación, todo lo sucedido en la tercera fecha de Inferiores y en las dos Infantiles que son competitivas.



Quinta División: Unión 6 (Flavio Núñez x 2, Jairo Valdéz, Lucas Cristaldo, Diego Gutiérrez y Alexis Flores) - Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 3 (Igancio Dietz x 2 y Nahuel Núñez) - Ferro 1 (Facundo Espindola), Brown 0 - 9 de Julio 0, Atlético de Rafaela 1 (Marcos Hermann) Libertad 1 (Juan I. Cantón), Ben Hur 3 (Tomás De Hoop x 2 y Fautine Cerda) - Arg. Quilmes 0.



Sexta División: Unión 4 (Thiago Bilan x 2, Alexander Sagrera y Santiago Toledo) - Independiente San Cristóbal 1 (Franco Linares), Peñarol 0 - Ferro 1 (Santiago Fiordelli), Brown 1 (Joaquín Marquez) - 9 de Julio 0, Atlético de Rafaela 0 - Libertad 0, Ben Hur 3 (Tomás Oliva x 2 y Brian Lazcano) - Arg. Quilmes 0.



Séptima División: Unión 4 (Julián Kerk x 2, Darien Juárez y Luciano González) - Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 1 (Nicolás Gallardo) - Ferro 0, Atlético de Rafaela 2 (Augusto Collins x 2) - Libertad 0, Ben Hur 1 (Fabián Quiroga) - Arg. Quilmes 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Octava División: Unión 2 (Uriel Porra y Facundo Onysiv) - Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 0 - Ferro 1 (Lucas Moralez), Brown 1 (Fabricio Sacco) - 9 de Julio 1 (Luca Cardoni), Atlético de Rafaela 2 (Mateo Flenche Voefray x 2) - Libertad 1 (Brian Goro), Ben Hur 0 - Arg Quilmes 1 (David Ramírez).



Octava Especial: Peñarol 0 – Ferrocarril del Estado 0.



Novena División: Unión 1 (Federico Mendoza) - Independiente San Cristóbal 0, Peñarol 1 (Gino Alessio) - Ferro 0, Brown 2 (Facundo Isla y Bruno Dalmazzo) - 9 de Julio 1 (Santiago Filippa), Atlético de Rafaela 3 (Alex Almaráz, Ignacio Minighini y Nicolás Varela) - Libertad 0, Ben Hur 0 - Arg. Quilmes 1 (Alejandro Fumilla).



Novena Especial: Peñarol 2 (Bruno Protti y Francisco Colomba) - Ferro 0, Atlético de Rafaela 1 (Misael Rodríguez) - Libertad 0, Ben Hur 0 - Arg. Quilmes 2 (Lucas Boidi y Facundo Corbat).



Categoría 2006: Independiente San Cristóbal 0 – Unión 6 (Thiago Strak x 2, Máximo Ramón, Joaquín Cabral, Lautaro Ramallo y Mateo Rosso), Ferro 1 (Luca Zbrun) – Peñarol 1 (Laureano Karlen), 9 de Julio 2 (Leonel Campos y Mariano Gómez) – Brown 0, Libertad 0 – Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez x 3), Arg. Quilmes 0 – Ben Hur 5 (Camilo Alberto x 2, Pedro Taverna, Bautista Bessone Bruno Oggero).



Categoría 2007: Ferro 3 (Diego Villarreal x 2 y Alan Sosa) – Peñarol 0, 9 de Julio 2 (Juan Olmos x 2) – Brown 0, Libertad 0 – Atlético de Rafaela 3 (Federico Liotta x 2 y Renato Sánchez), Arg. Quilmes 1 (Mateo Warnier) – Ben Hur 4 (Bautista Ferreyra x 2, David Quinteros y Francisco Viotti). A Unión le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Próxima fecha (4ª): Deportivo Libertad vs. Ben Hur, 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela, Ferrocarril del Estado vs. Brown de San Vicente, Independiente San Cristóbal vs. Peñarol, Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales. Libre: Argentino Quilmes.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.