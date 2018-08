Títulos juveniles Deportes 07 de agosto de 2018 Redacción Por TENIS

Los equipos argentinos sub 16 no sólo se clasificaron a la Copa Davis Junior y Fed Cup Junior que se disputará en Hungría, que era el objetivo principal cuando viajaron a Uruguay a disputar el Sudamericano, sino que además coronaron su gran semana con la obtención de los campeonatos masculino y femenino en Punta del Este.

Román Burruchaga, Juan Bautista Torres y Santiago de la Fuente no perdieron ningún partido a lo largo de las cinco series disputadas del equipo masculino.

En cuanto a las chicas, Ana Geller, Julia Riera y Juana Larrañaga también mostraron una altísima contundencia, cayendo solo en un juego de la final con Perú.