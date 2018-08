Estudiantes recibe al campeón Deportes 07 de agosto de 2018 Redacción Por COPA LIBERTADORES

Estudiantes de La Plata buscará hoy arrancar con buen pie la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante el actual campeón Gremio de Porto Alegre, en un partido que servirá de termómetro para saber cómo puede llegar a ser su semestre. El partido se disputará en el estadio "Centenario" de Quilmes, desde las 21:45 horas, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha. El choque entre el "Pincha" y el conjunto brasileño tiene como principal antecedente histórico un partido de la Libertadores de 1983, ganada por los gauchos, cuando Estudiantes le empató 3 a 3, luego de ir perdiendo 3-1 y sufrir la expulsión de cuatro jugadores. Para esta ocasión, el entrenador Leandro "Chino" Benítez tiene algunas dudas para armar el once titular ya que no definió si Pablo Lugüercio o Lucas Albertengo acompañarán en ofensiva a los juveniles Francisco Apaolaza y Matías Pellegrini. El conjunto platense avanzó como segundo del Grupo F, detrás de Santos, con apenas 8 puntos y tras desbancar en la última fecha a Nacional de Uruguay por diferencia de goles. En cambio, Gremio llega como líder del Grupo A, invicto y con 14 puntos sumados en seis partidos, situación que lo dejó como el segundo mejor equipo de la ronda de grupos por detrás de Palmeiras (16 puntos).



EL ROJO, LISTO

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, tiene todo definido respecto del once titular con el que saldrá a buscar, este miércoles (7:00 hora argentina) en Japón, un nuevo título internacional: la Suruga Bank contra el Cerezo Osaka. Si bien no lo confirmó, Holan confiará en los mismos jugadores que iniciaron la histórica goleada ante Central Ballester (Primera D) por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el único partido oficial de esta nueva temporada. Luego de más de diez entrenamientos en tierras niponas y cumplida la adaptación al sofocante calor, el entrenador del "Rojo" se inclinará por Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Sánchez Miño; Fernando Gaibor, Francisco Silva y Pablo Hernández; Maximiliano Meza, Silvio Romero y Martín Benítez.