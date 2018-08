Robo a mano armada en un autoservicio

VIDEO SOMOS RAFAELA INTREPIDO. El ladrón habría gatillado el arma y los tiros no salieron.

Un autoservicio ubicado en Av. Italia al 2500 fue víctima de los amigos de lo ajeno. En el lugar, un ladrón a mano armada amenazó a empleados y clientes.

El comercio cansado de los robos, a partir de las 19, cierra las rejas y atiende bajo llave.

Lo sustraido consistió en una suma de dinero y mercadería, además de dinero de los clientes del negocio afectado. Todo quedó filmado en un video donde se puede ver que el ladrón se tomó todo el tiempo y actuó con una tranquila impunidad.

El dueño del local, Julio Morillo, según difundió el canal televisivo Somos Rafaela, expresó que, “Lamentablemente no es la primera vez y estamos cansados de esta situación -dijo-. Los empleados de esta local y otros que tengo están cansados de la inseguridad y tenemos que vivir con esto”, afirmó.

“Tampoco podemos trabajar a puertas cerradas -continuó- porque el cliente se siente incómodo. Este hecho fue rápido, se usó un arma de fuego que se gatilló y los tiros no salieron, en la escena había una criatura y a este gente no le importa nada”, reflexionó Morillo. Concluyó: “vienen a robar caminando y se van caminando”.