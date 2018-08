Ferrero y Menossi Locales 07 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El presidente del CCIRR Andrés Ferrero fue consultado por radio Galena si habían hablado con los concejales la semana pasada por la exención de los tributos a TGS-SACDE para el gasoducto: "No hablamos. Yo tuve una consulta de algunos colegas tuyos y mi posición es que se defina y que ajuste a derecho. Esta empresa no es asociado a nuestra casa y más allá de que lo fuera, no vemos otro otro tipo de respuesta que esa: no estamos viendo otra cosa. En mayor o menor cuantía, nuestros afiliados, cuando hacen una obra, no solicitan excepciones y se paga lo que hay que pagar. Entendemos que debe discutirse en el marco normativo que corresponda y nada más".

En tanto, el edil Hugo Menossi opinó: "El Ejecutivo nos da a nosotros el siguiente discurso para la variante con carreteras centrales argentina: que el Estado nacional no podía pagar tasas locales, que cómo se le va a cobrar de Estado a Estado. Y ahora dicen otra cosa. Y si sumamos todas las transferencias que se hacen desde Nación a cada uno de los municipios (que no es la coparticipación sino es el pago de esta tasa), parecía razonable del planteo de la empresa que dice "nosotros no tenemos en cuenta eso. ¿Qué nos dice El Ejecutivo? Que la empresa lo tiene que tener. Si vos tomás los considerandos de ambas ordenanzas (CCA y gasoducto) y la parte resolutiva te vas a dar cuenta que es idéntico el fundamento".