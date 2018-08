Se conoce el fallo del Caso Ciccone Nacionales 07 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Seis años y medio después de que estallara el caso, finalmente hoy se conocerá el veredicto de la causa Ciccone Calcográfica y existe expectativa en torno al pedido de la querella para la detención inmediata del ex vicepresidente Amado Boudou.

Rechazada ya la recusación que Boudou había hecho del juez Pablo Bertuzzi, el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital Federal escuchará desde las 9:30 los alegatos finales de los imputados, entre ellos del ex funcionario, y por la tarde, a las 15:00, dará a conocer su sentencia.

Entonces, se definirán las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.

Según indicaron fuentes judiciales a NA, Boudou será condenado, pero resta determinar si se lo detiene este mismo martes en la sala de juicio de Comodoro Py, ante la presunción de fuga, o bien se le aplica alguna medida alternativa como la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte, la obligación de presentarse en Tribunales de manera periódica o el control por tobillera electrónica.