Bonadio rechazó su recusación

El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer una recusación en su contra presentada por el ex secretario general de Presidencia Oscar Parrilli en el marco de la causa por los cuadernos sobre la presunta corrupción en la obra pública.

El ex funcionario kirchnerista acusó al magistrado de cometer "una maniobra oculta e ilegal" para quedarse al frente de la investigación.

A través de sus abogados, Roberto Boico y Aníbal Ibarra, Parrilli cuestionó que Bonadio tenga en sus manos el expediente por tener también el caso por supuestas irregularidades en la compra de Gas Licuado Natural.

Por su parte, Bonadio sostuvo "no existe un basamento fáctico o jurídico que sustente" el planteo de recusación y elevó la presentación a la Cámara Federal, que ahora debe decidir si lo aparta o lo ratifica en el caso.

Entre otras cosas, el magistrado señaló en su fallo que su Juzgado se hizo cargo de las dos causas porque "guardarían algunos puntos de conexión" entre sí y "las maniobras" delictivas "resultan indudablemente vinculadas e inescindibles".