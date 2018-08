Un fantástico concierto de la Escuela Municipal de Música Información General 06 de agosto de 2018 Redacción Por Tochi Rafaela presentó "El Fantástico Mundo", un espectáculo con acceso gratuito organizado por la Municipalidad de Rafaela y dedicada al mes de la infancia.

FOTO M. LIOTTA LA UNION HACE LA FUERZA. Músicos, cantantes y bailarines ofrecieron dos funciones a sala llena.

No había misterio desde principios de semana: desde que se anunció la realización de "El Fantástico Mundo" en el Cine Teatro Municipal Belgrano todos corrieron a buscar su entrada anticipada. Para los distraídos que transitaban por la múltiple esquina de bulevar Santa Fe, avenida Mitre y calles Tucumán y Constitución les llamaba la atención la larga fila de personas que esperaban por ingresar a la sala. Comenzaba frente a las puertas de acceso del cine y continuaba en la primera cuadra de Tucumán hasta llegar a San Martín.

Más de 2.000 personas, principalmente niños y niñas, concurrieron para disfrutar de El Fantástico Mundo, un espectáculo con acceso gratuito organizado por el Municipio como parte de la agenda Tochi Rafaela, dedicada al mes de la infancia, se informó anoche.

Cabe destacar que la propuesta fue gratuita y, dada la demanda de entradas (que se agotaron rápidamente) debió programarse una segunda función, por lo que el espectáculo se desarrolló a las 15 y a las 17, en ambos casos con la sala mayor de la ciudad colmada en las plateas baja y alta.

La Escuela Municipal de Música Remo Pignoni, con el acompañamiento de las secretarías de Desarrollo Social, de Cultura y de Educación llevaron adelante la propuesta.

El Fantástico Mundo, un espectáculo inspirado en grandes éxitos de Disney, contó con un elenco compuesto por actores locales, alumnos y alumnas del Profesorado de Artes en Música y el acompañamiento musical de la Orquesta de Cámara de la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni y la RP Big Band, además de artistas invitados. Con puesta en escena a cargo de Virginia Borgna y Arturo Gentilini, dirección musical de Leandro Valdez y coordinación general de Roxana Mondino, la obra combinó canto, baile y actuación, y se basó en películas como Hércules, el Rey León y Aladdín.

Ambas funciones fueron efusivamente aplaudidas de pie por la numerosa concurrencia, entre la que estuvo el intendente Luis Castellano y otros funcionarios municipales.

"Me encantó, no sabía que esto se hacía en Rafaela. Un concierto de primer nivel", dijo una mujer que no se cansó de aplaudir. "Fue una linda obra, de gran nivel en la que todos se lucieron, fue muy tierna y también divertida. De esos espectáculos que te llenan el alma. Una fiesta de la que te vas muy bien de haber venido", completó.

La propuesta sacó una nota de 10 puntos, por lo que ya figura en la preagenda de eventos para celebrar un nuevo aniversario de Rafaela, en octubre próximo.